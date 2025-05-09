AKP’li Başkan Tiryaki: AK Parti’den bitmiş tükenmiş bir belediye aldım

Belediyedeki işlerinden çıkarılan işçilerin kurduğu çadıra saldırıp Hizmet İş Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere'ye yumruk atması ile gündem olan AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, önceki Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Asım Balcı’yı hedef aldı.

Tiryaki’nin sözleri, Altındağ Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumu tutanaklarında da yer aldı. Tutanaklara göre Tiryaki, 2019’da bıraktığı ve 2024’de yeniden seçildiği Altındağ Belediyesi’nin Belediye Meclisi toplantısında şunları söyledi:

"- 860 milyon TL SSK‘ye borç var ödemezsek bu 2 milyar TL olur benden sonra gelen adam da altından kalkamaz.

-Ben söylüyorum bak, AK Parti’den aldım ben… Bitmiş tükenmiş bir belediyeyi ayağa kaldırıyorum.

-Belediyeyi 1 milyar 132 milyon TL borçla devraldık. Bu borcu ödeyemediğimiz için, bu borç faizleri ile birlikte 1 milyar 300 milyon oldu. Yani şu an benim devraldığımdaki borç aslında 1 milyar 300 milyon TL.

- Beş yıl (2019-2024) boyunca hiçbir iş makinası alınmamıştır. Kiralama yöntemine gidilmiştir. Ben giderken yedi tane ekskavatör vardı şu anda üç tane var. Şu anda ciddi kamyon ihtiyacımız var, tabii temizlik araçlarından kamyonlara fırsat gelmedi…"