AKP’li başkandan öğretmenlere “seçim jesti”: Seçime iki gün kala öğretmenlere alışveriş kartı

AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın, 31 Mart’ta düzenlenecek seçimlere iki gün kala ilçedeki öğretmenler bin TL’lik alışveriş kartı dağıttığı ortaya çıktı. Eğitim Sen’li Ertuğrul Eroğlu, Yazıcı’nın, “Ramazan yardımı” adı altında öğretmenleri seçim malzemesi haline getirdiğini savundu

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart 2024 seçimlerine geri sayım devam ederken “Bu kadarı da olmaz” dedirten olaylara bir yenisi daha eklendi. Tuzla Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Sadi Yazıcı’nın, seçimlere iki gün kala ilçede görev yapan 3 bin öğretmene alışveriş kartı dağıttığı öğrenildi.

İlçede görev yapan öğretmenlere dağıtılan alışveriş kartının içine bin TL yüklendiği bildirildi. Kartların yalnızca BİM ve A101 mağazalarında kullanılabileceği kaydedildi.

KABUL ETMİYORUZ

Eğitim Sen 5 No’lu Şube Başkanı Ertuğrul Eroğlu, AKP’li belediyenin uygulamasına tepki gösterdi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın, öğretmenleri seçim malzemesi haline getirdiğini ifade eden Eroğlu, “Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin de aracı olduğu bu uygulamayı protesto ediyor ve Eğitim Sen’li öğretmenler olarak dağıtılan yardım kartlarını kabul etmiyoruz” dedi.

Öğretmenlerin alışveriş kartı değil, ekonomik haklarını istediğini vurgulayan Eroğlu, “Öğretmenler yoksulluk sınırı altında ücret almak istemiyor. Öğretmenler yardım çeki değil, kamu kaynaklarının okula aç gelen öğrencilerimiz ücretsiz bir öğün yemek ve su şeklinde kullanılmasını talep ediyor” ifadelerini kullandı.