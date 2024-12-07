AKP’li Başkanı da kandırmışlar

Milyonlarca liralık dolandırıcılık hikâyelerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul’da bir çetenin adeta filmleri aratmayacak kurguyla milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Dolandırıcılık dosyasında AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Bakan Hilmi Güler’in ismi de geçiyor.

Ayhan Yetim isimli çete lideri, kendisini Katarlı Ammar Behzat Ekber olarak tanıtıp, ailesinden çok büyük bir miras kaldığını, banka hesabında 1 milyar 650 milyon doları olan zengin bir ailenin ferdi olduğunu anlattı. Ailesinden kalan mirasın kendisine intikal edebilmesi için yüklü miktarda veraset intikal vergisi ve harcın ödenmesi gerektiğini, bu harcı kendisinin ödeyecek mali gücü olmadığını, konuyu Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşüp anlaştığını, bu anlaşmaya göre Türkiye’ye yabancı yatırım getirirse bu vergi ve harçlardan muaf tutulacağını, bunun neticesinde kendisine intikal edecek miras parasının belirli bir yüzdesini mağdurlara kullandıracağını söyledi.

Yetim, bu yalanlar zincirine birçok yabancı iş insanını inandırdı. Banka hesabında 1,6 milyar dolar olduğuna dair sahte banka evrakları bile hazırlayıp mağdurlara gösterdi. Yetim’in hikâyesine inanan mağdurlar, bu kişinin paravan şirketlerine yatırım yapması amacıyla toplam 24 milyon 716 bin avro yatırdı.

LÜKS YATLA BOĞAZ TURU

Hatta Yetim, yurtdışında yaşayan yabancı ülke vatandaşlarını da bu yalanlar ile dolandırdı. Yabancıları, sahte projelerini tanıtmak için uçakla Türkiye’ye getirip tüm yol ve konaklama masraflarını karşıladı. Mağdurları birçok şehre götürdü, lüks mekânlarda toplantılar, lüks yatlarla boğaz turları yaptırdı. Böylece mağdurları milyarder olduğuna inandırdı. Paralarını aldığı mağdurlardan kurtulmanın vakti geldiğini anlayınca da şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem kullandı. 2021 yılının Eylül ayına gelindiğinde polisin vergi incelemesi yaptığını ve banka hesaplarına el konulduğu dedikodusunu ortaya attı. Beşiktaş Zorlu Center’da merkez olarak kullandığı ofise sahte bir polis baskını düzenletti. Sahte polisler Ayhan Yetim’i kelepçeleyip götürdü. Bu mizansenle sahte polisler, ofiste bulunan mağdurlara Yetim’in tutuklandığını, hapse atılacağını söyleyerek “Ülkelerinize dönün” dedi.

AKP’Lİ BAŞKAN’LA TOPLANTI

Ancak Yetim, vurgununa yeni yöntemlerle devam etti. Yetim’in çetesinde yer alan bazı isimler Ordu’ya gidip 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan şimdi de AKP’den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hilmi Güler’le görüştü.

Mağdurlar, çete üyeleri Vangel Naçi ve Gökhan Şen tarafından Ordu’ya götürüldü. Mağdurlara, ‘‘Ordu ilinde rüzgar enerjisi tesisleri kurulacağı ve kendisinin bu tesislere yatırım yapacağı” yalanı anlatıldı. Hatta çete AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Güler’i bile kandırdı. Belediye ile çete üyeleri enerji projesi için dolar bazın anlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ancak belediye bir süre sonra anlaşmanın TL olarak devam etmesini isteyince anlaşma askıya alındı. Milyonlarca avroluk para akışına dair işlemler ise Garanti Bankası’nın Akatlar Şubesi’nde gerçekleştirildi. Mağdurlar, bankanın dolandırıcıların vurgun yaptığını bir süre sonra tespit ettiğini ancak bu durumu savcılık ile emniyete bildirmediğini belirtti. BirGün’ün ulaştığı Garanti Bankası ise “Garanti BBVA olarak tabi olduğumuz mevzuatlar kapsamında tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirdiğimizi, ilgili makamlarca tarafımızdan talep edilen bilgileri kendileriyle paylaştığımızı bilgilerinize sunarız” açıklaması yaptı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mağdurların şikâyetiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamenin ardından da Yetim de aralarında yer aldığı toplam 18 kişi hakkında, ‘‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, resmi Belgede Sahtecilik ve Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından dava açıldı. Büyük kısmı yabancı olan en az 24 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 18 kişi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Çetenin kilit ismi Ayhan Yetim’e 125 yıl hapis cezası verildi. Garanti Bankası Akatlar Şubesi’nin müdürü ile dört banka çalışanı ise beraat etti.

Öte yandan daha önce de adli kontrol kararı olan dolandırıcı Ayhan Yetim’in, karakola gidip imza atmamak için polislere rüşvet verip tatile yolladığı ortaya çıkmıştı. Yetim, polis merkezine televizyon hediye edip elektrik işlerini yaptırdığını itiraf etmişti.