AKP’li başkanın Ferrari videosuna tepki yağdı: Paylaşımı kaldırdı

AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, TOGG ve Ferrari’yi yarıştırdı.

Başkan Kartoğlu’nun “Adamı fena gaza getiriyor, sesi var ya bunun” ifadelerinin de yer aldığı görüntüler tepki çekti. Kartoğlu tepkilerin ardından videoyu sildi.

Medyaradar'ın haberine göre; Kartoğlu, MrFast19 lakaplı sosyal medya fenomeni Mustafa Bahçecioğlu ile yarış yaptı.

TOGG'u gösteren Kartoğlu, Bahçecioğlu'na "Benim araba da fena değildir ha, istiyorsan bir kapışalım" şeklindeki teklifinden sonra yapılan araba yarışı, trafiğe kapalı alanda gerçekleştirildi.

Yarışın sonunda ise Başkan Kartoğlu bu kez, Bahçecioğlu'nun Ferrari aracını denedi. Kartoğlu, “Gerçekten çok iyi. Adamı fena gaza getiriyor, sesi var ya bunun” ifadesini kullandı.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından pek çok kişi eleştirdi.

Bir kullanıcı, “Sayın Başkan, metro istasyonu civarında Mimar Kemalettin Bulvarının aydınlatma lambaları aylardır yanmıyor, Ferrari’nin farları güçlüdür, akşamları arada bir geçerseniz makbul olur” dedi.

Tepkilerin ardından Kartoğlu, paylaşımları tüm hesaplarından kaldırdı.