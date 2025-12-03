AKP’li başkanın gerçeklerden korkusu dışa vurdu: "Ne yapacaksın, BirGün'e haber mi vereceksin?"

Skandallarla sık sık gündeme gelen AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi bir Belediye Meclisi üyesi ile diyaloğunda gazetemiz BirGün'ü dile getirmesi dikkat çekti.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nin Kasım ayı grup toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda CHP'li meclis üyeleri ve AKP'li Başkan Bahadır arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Geçtiğimiz aylarda CHP'li üye Bahar Günçiçek'e "İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin" diyen Bahadır, bu kez de CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan'ı hedef aldı.

"İFTİRALAR ÜZERİNDEN SUÇ ÖRGÜTÜ YAKIŞTIRMALARI VAR"

Toplantı sırasında Gencay Özcan ve Hakan Bahadır arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hazırlanan iddianame ve CHP hakkındaki iddialar tartışma konusu oldu.

Özcan, "İftiralar üzerinden insanlara suç örgütü yakıştımaları var. Bunlar doğru işler değil Sayın Başkanım. Ekrem İmamoğlu eğer Cumhurbaşkanlığı'na aday olmasaydı başına bu işler gelir miydi? Diploması iptal edilir miydi? Edilmezdi. 35 yıl nerede kaldın sen kardeşim. Yüreğiniz yetiyorsa yaparsınız TRT'de canlı yayını. Gerçek ortaya çıkar" dedi.

"NE YAPACAKSIN, BİRGÜN'E HABER Mİ VERECEKSİN?"

Bahadır, Özcan'ın sözlerine karşılık verirken gazetemiz BirGün'ün de adını geçirdi. Bahadır, durduk yere Barzani ziyaretinden de bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Barzani'nin gidip elini öpenler sizsiniz. Sizin yandaşlarınız. Sizin beraber yürüdükleriniz. Beraber siyaset yaptığınız kişiler. Sen bir konuşma, bir sus. Yoksa seni de çıkarırım. Kanun o yetkiyi vermiş bana, çıkarırım ona göre. Uyarıyorum. Ne yapacaksın? BirGün gazetesine haber mi vereceksin?"

CHP'Lİ ÖZCAN'A SKANDAL SÖZLER

Hakan Bahadır, daha sonra Gencay Özcan'ın "Bahçelievler Belediyesi'nin ruhsatsız çalışan otoparkı var mı?" sorusuna ise skandal sözlerle yanıt verdi.

Bahadır, "Ben bunu bir evlendireyim de rahatlasın. Evlendirelim de şey yapalım. Biz sizi evlendirelim de şey yapın yani. Sevaba gireceğim ya. Biraz agresifliğin gitsin. Sakin ol" dedi.