AKP’li Belediye, AKP İl Başkanı'nın kuzeni için imar planını değiştirdi: Villa projesi iddiası

Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde turistlik tesis alanı olarak kayıtlara geçen Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş’ın kuzenine ait arsa, Fatsa Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile mesken statüsüne kavuşturuldu. Daha önce bölge turizmine katkı sağlamak için 'turistlik tesis alanı' ilan edilen alana villa projesi yapılacağı öğrenildi.

ONUR DURMUŞ

Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde turistlik tesis alanı olarak kayıtlara geçen Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş’ın kuzenine ait arsa AKP'li Fatsa Belediyesi tarafından mesken statüsüne kavuşturuldu.

Fatsa Belediyesi Meclisi’nde, şehrin yeni yaşam merkezi haline gelen Dolunay Mahallesi’nde bulunan ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş’ın kuzenine ait olan turizm alanını meskene çevirmek için komisyon toplantısı yapıldı. 19.04.2024’te Fatsa Belediyesi’nin meclis toplantısında 4. gündem maddesi olarak görüşülüp rapora bağlanmak üzere imar planı komisyonu tarafından incelendi ve plan değişikliği 4 AKP’li komisyon üyesi tarafından meclise taşındı.

AKP’Lİ MECLİS ÜYELERİ TEKLİFİ KABUL ETTİ

06.05.2024 tarihinde gerçekleşen Meclis Komisyonu’nda CHP ve İYİ Parti Meclis Üyeleri 10 dönümün üzerindeki turistlik tesis alanının meskene dönüştürülmesi önerisine ret oyu kullandı. MHP’nin 3 komisyon üyesi ise teklife çekimser kaldı. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP’li meclis üyeleri ise teklifi kabul etti ve söz konusu arsanın mesken yapısına kavuşmasına karar verildi. Kararın onaylanması için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na resmi yazı gönderildi.

Fatsa Belediyesi İmar Şehircilik Müdürlüğü tarafından gönderilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“İlgi kayıtlı dilekçemizde belirtmiş olduğunuz Dolunay Mahallesi’nde, OSKİ karşısında bulunan taşınmazın bulunduğu alanda parsel malikleri tarafından yetkili bir Şehir ve Bölge Plancısına hazırlatılan imar plan tadilatı dosyası belediyemiz meclisinde görüşülmüş olup ilgili tadilat onaylanmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanacak olan dosya, daha sonra Fatsa Belediye Hizmet Binamızın 3. Katında Fatsa İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ilan panosunda, mahalle muhtarlarında, belediyemiz internet sayfasında ve pankart asılmak suretiyle taşınmazın bulunduğu alanda ilan edilecektir.”

VİLLA PROJESİ İDDİASI

Turistlik tesis alanı statüsünde yer alan 10 dönümlük arazininmesken olarak Fatsa Meclisi’nde onaylanmasında AKP’li Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş arasındaki yakın ilişkinin etkili olduğu öne sürüldü.

Ordu İl Başkanı Selman’ın 31 Mart seçimleri öncesinde aday belirleme sürecinde Etem Kibar’ın aday gösterilme sürecinde Kibar’a destek verdiği iddia edildi.

Yaklaşık 20 yıl önce kamu yararı gözetilerek turistlik tesis alanı ilan edilen bu arsaya Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş’ın kuzeninin bir villa projesi yapacağı öğrenildi.