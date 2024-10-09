AKP’li belediye başkanından kardeşine kıyak: Villasının betonunun faturasını belediyeye kestirdi

Onur DURMUŞ

Ordu’nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi’nde 5885 ada 8 parselde bulunan 175 m2’lik arsa Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan’ın itfaiye personeli olarak çalışan kardeşi Musa Türkcan tarafından satın alındı.

Resmi olarak kardeşi Musa Türkcan'a ait olan ancak Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan’a ait olduğu iddia edilen arsaya daha sonra Musa Türkcan'ın müteahhitliğinde villa projesi başlandı.

İnşaata başlanan villanın 3 kat betonunun ise İsa Türkcan belediye başkanlığı yaptığı Ulubey Belediyesi’nin resmi araçlarıyla döküldüğü ortaya çıktı.

BirGün’ün ulaştığı görüntülerde 52 ACE 389 plakalı Ulubey Belediyesi’nin kiralık olan beton mikserinin defalarca Altınordu ilçesinde bulunan M.T.’nin yapım aşamasındaki villasına gönderilerek beton döktüğü görülüyor.

2022’nin haziran-temmuz ve ağustos aylarında bir özel firmanın Ulubey Belediyesi adına kestiği irsaliye faturalarıyla birlikte İsa Türkcan’ın kardeşinin villasına beton döküldüğü anlar da kaydedildi.

Altınordu’daki villanın beton dökümünde Ulubey Belediyesi personeli çalıştırılırken 52 ACE 389 plakalı aracın ön camında ise Ulubey Belediyesi’nin logosu olan bir kart yer alıyor.

Söz konusu villa ise tamamlandıktan sonra bir emlak firması tarafından başka bir kişiye satıldı.

Konuya ilişkin Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan sorularımızı yanıtsız bırakırken villanın sahibi olan kardeşi Musa Türkcan “Benim haberim yok. Ben ustalara verdim ve onlar işin başındaydı. Ne yaptılar bilmiyorum” dedi.

İsa Türkcan, 2014 yerel seçimlerinde AKP Ulubey Belediye Başkanı olarak seçilmiş, 2019 yerel seçimlerinde AKP’den yeniden aday gösterilerek yeniden belediye başkanı olmuştu.