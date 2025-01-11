AKP’li belediye borçlarını cami devrederek sildirmiş

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) CHP'li belediyelerin borçlarına karşılık gayrimenkul vermeye yönelik önerilerini reddettiği bir dönemde AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin devlete olan borçlarını, aralarında cami, Kuran kursu, Dini Yüksek İhtisas Merkezi gibi yapıların da bulunduğu gayrimenkullerle takas ettiği ortaya çıktı. Belediye, vergi borçlarını gayrimenkullerle kapatmak için pek çok kez Meclis kararı aldırdı.

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın geçen ay vergi ve sigorta borcu olmadığını açıklamıştı. ANKA’nın edindiği bilgilere göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararları üzerinden yaptığı araştırmada Belediye Meclisi'nin pek çok kez gayrimenkul takası yöntemiyle borçlarını kapattığı tespit edildi.

Belediye Meclisi'nin geçen ayki toplantısında, üzerinde "Yazlık Ilıca Cami" bulunan, 268 ada, 7 parselin, belediyenin vergi borçlarından mahsup edilmek üzere Maliye Hazinesine devredilmesi için karar alındı. Söz konusu caminin bitişiğinde bulunan boş durumdaki 6 nolu parselin de eylül ayı meclis toplantısında yine vergi borcuna karşılık Maliye Hazinesi’ne devredilmesi yönünde karar alınmıştı. Ayrıca aynı toplantıda, üzerinde “Yahya Kaptan Merkez Cami” bulunan, Mehmet Ali Paşa Mahallesi 1530 ada 1 parselin de, belediyenin vergi borcuna karşılık Maliye Hazinesi’ne devredilmesine karar verilmişti.