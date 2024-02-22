AKP’li belediye Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini indirdi
AKP’li Sultangazi Belediyesi ekipleri Ekrem İmamoğlu ve Ferhat Epözdemir’in afişlerini indirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun afişleri AKP’li belediye ekiplerince indirildi.
Gazeteci Nevşin Mengü'nün paylaştığı görüntülerde seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi’yi ziyareti öncesi İmamoğlu ile ilçenin CHP’li belediye başkan adayı Ferhat Epözdemir’in afişlerinin indirildiği görüldü.
AKP’li Abdurrahman Dursun yönetimindeki belediyenin ekipleri, İmamoğlu ile Epözdemir’in afişlerini indirirken biraz ilerde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişinin asıldığı görüldü.
Sultangazi belediyesi, İmamoğlu ve CHP adayı Ferhat Epözdemir’in ziyareti öncesinde, asılmış olan afişleri indiriyor pic.twitter.com/9vRHE5WWdg— nevsin mengu (@nevsinmengu) February 21, 2024