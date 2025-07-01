AKP’li belediye Kanal İstanbul’a komşu iki arsasını daha satıyor

HABER MERKEZİ

AKP’li Arnavutköy Belediyesi Kanal İstanbul projesine komşu olan Durusu Mahallesi’ndeki iki arazisini daha satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, imar planlarına konut alanı olarak işlenen toplam 21 bin 300 metrekare büyüklüğündeki iki parsel için 16 Temmuz’da ihale düzenlenecek.

İki parselin toplam 170 milyon 604 bin TL muhammen (en düşük) bedelle satılacağı açıklandı.

AKP'li Arnavutköy Belediyesi'nin 2024 faaliyet raporunda Kanal İstanbul için belediye bir yılda toplam 1,4 milyar TL değerindeki 99 taşınmazı satışa çıkardığı görülmüştü.