AKP’li belediye köy okulu için ayrılan ödenekle cip alacak

Haber Merkezi

Kamuda tasarruf paketinin açıklanmasının ardından AKP’li Elazığ Belediyesi, köy yollarının yapımı için ayrılan ödeneğin 2 milyon 300 bin lirasıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) araç almaya karar verdi.

AKP’li meclis üyelerinin çoğunluğunun bulunduğu Elazığ İl Genel Meclisi Mayıs ayı meclis toplantısında 2023 bütçesinde İl Özel İdaresi’ne bozuk köy yollarının yapımı için ayrılan ödeneğin AFAD’a 4x4 cip alımı için aktarılması talebi görüşüldü. Köy yollarının yapımı için kullanılması gerekilen 2 milyon TL AFAD’a araç alımında kullanılmasına karar verildi.

Bozuk köy yollarının yapımı için ayrılan ödeneğin AFAD’a araç alımı için aktarılmasına tepki gösteren MHP’li Elazığ Mali İdarelerden Sorumlu İl Yöneticisi Osman Dilek, şunları söyledi:

"Bu para AFAD’ın kendi parası. AFAD’ın bu parası varsa, köylülerin konteyner ihtiyacı var onları karşılasınlar. Kış günü milletin evlerini yıktılar ama konteyner ve çadır ihtiyaçları karşılanmadı. Böyle elzem ihtiyaçlar varken siz yeni gelen müdürlere, yeni gelen kurumdaki insanlara araç tahsis etmek için bu parayı aktarırsanız burada bir anormallik olduğu düşünürüz."