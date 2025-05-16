AKP’li belediye otoparka göz dikti

İktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Silkeleyin” talimatından sonra muhalefetin yönettiği belediyeleri ekonomik olarak zora sokmak için adımlar atarken ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma gündemdeki yerini korurken AKP’li Güngören Belediyesi tartışma yaratacak bir adım attı.

AKP’li Bünyamin Demir’in yönettiği Güngören Belediyesi, AKP’li Mevlüt Uysal’ın İBB Başkanı olduğu 6 Nisan 2018 tarihinde E-5 otoyolu kenarındaki 4 bin 133 metrekare büyüklüğündeki arazisini İBB’ye devretti. Devir kararı Belediye Meclisi’nde alındı ve arazi İspark tarafından otopark olarak kullanılmaya başlandı.

ARAZİYİ GERİ ALDILAR

Güngören Belediye Meclisi’nin Mayıs 2025’teki oturumunda ise arazinin İBB’ye devredildiği 6 Nisan 2018’deki Meclis kararı iptal edildi. Karar CHP’nin itirazına rağmen oy çokluğuyla alındı.

Güngören Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Ergün Edepali BirGün’e yaptığı açıklamada, “2009 yerel seçimlerinden hemen sonra, dönemin İBB Meclisi’nde söz konusu parsele yönelik imar değişikliği ile emsal artışı yapıldı. Bu plan değişikliği yapılırken hiç bir kurum görüşü alınmadı. Yıllar sonra İSKİ ‘bu yer 500 yıllık taşkın alanında buraya katlı otopark yapılamaz’ diye görüş belirtti. 2018’de Güngören Belediye Meclis kararıyla bu alan otopark olarak İspark’a devredildi, bir kısmını da Güngören Belediyesi kendi araçları için otopark olarak kullanıyor” dedi.

“Bölgenin otopark ihtiyacına, metrobüs ve metro durağı yanında olan bu İspark noktası şehrin en önemli otoparklarından biridir” diyen Edepali şunları da söyledi: “Şehir içine ulaşımı olumsuz yönde etkileyecek olan bu karar doğru değildir. Ayrıca Güngören Belediyesi tarafından birçok benzin istasyonlarının olduğu lokasyonda elektrikli şarj istasyonu yapılmak istenmesi de doğru bir karar değil. İspark da İBB de bu halka hizmet eden kuruluşlardır. İBB Ak Parti elinde olmuş olsaydı yine de böyle bir karar alınır mıydı? Güngören Belediyesi partizanca davranıyor, fırsatçılık yapıyor.”