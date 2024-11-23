AKP’li belediye satışa doymuyor

Haber Merkezi

Göreve geldiği günden bu yana 1. ve 2. derece SİT alanları da dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyon metre kare taşınmaz satışı gerçekleştiren İzmir’in AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan elde edilen gelirin SGK borçları için kullanıldığını söylese de AKP İzmir Milletvekili Ceyda Çankırı, SGK'ye 683.516.522 lira borcu olduğunu açıkladı.

Evrensel’de yer alan habere göre mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Doğa Köyü'nde bulunan 101 ada ve 8 parselin daha belediyeye devri ve Pehlivan'a yetki verilmesi kararlaştırıldı.