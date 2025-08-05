AKP’li belediye tarımı yok edecek

Gökay BAŞCAN

AKP’li Kepsut Belediyesi, tarım arazilerinin ve su kaynaklarının bulunduğu bölgelere kum ocağı ve kum-çakıl yıkama tesisi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı aldı. ÇED gerekli değildir kararı verilen projeler kapsamında kum ocağından çıkan hammadde, kırma eleme tesisine taşınarak burada satışa hazır hale getirilecek.

Balıkesir’in Kepsut ilçesi Hotaşlar Mahallesi’nde devletten kiralanan 8,58 hektar araziye kum ocağı açacak olan belediye yılda 88 bin ton hammadde çıkaracak. Tarım arazilerine sadece 55 metre mesafede açılan kum ocağının faaliyet alanında ayrıca Susurluk Irmağı da bulunuyor. Şirket bölgedeki tarım alanlarının meydana gelecek tozlardan sulama yöntemiyle koruyabileceğini öne sürdü.

Belediyenin bir diğer projesi olan kırma, eleme tesisi ise Saraç Mahallesi Uzun Tarla Mevkii’nde faaliyete geçecek. Yine devletten kiralama yöntemiyle arazinin kullanımını alan belediye 13 bin 373 metrekarelik alanda faaliyet yürütecek. Proje alanına, 80 metre mesafede Arslan Süt ve Süt Ürünleri Çiftliği va hatıra ormanları bulunuyor. Proje, ayrıca tarım arazilerini de tehdit ediyor. Tarım arazilerinin sadece 47 metre uzaklıkta olmasına rağmen şirket, sulama yöntemiyle tarım arazilerine zarar gelmeyeceğini öne sürdü. Öte yandan proje alanı sınırının yakınında Susurlu Çayı yatağı da bulunuyor.