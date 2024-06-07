AKP’li belediye tasarruftan muaf

Haber Merkezi

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumlarına gönderilen tasarruf genelgesini dikkate almadı. Belediye 600 kilo çerez, 5 bin bilinirliği olan marka kravat, 5 bin çift taraflı ipek şal, bin adet oltu taşlı tesbihe 14 milyon 777 bin 990 lira harcayacak.

MedyaRadar’ın haberine göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi 7 Mart 2024 tarihinde ‘Ulusal Ve Uluslararası Turizm Ve Gastronomi Organizasyonları Etkinlikleri Hizmet Alımı’ ihalesine çıktı. Açık usulle yapılan ihaleye sadece belediyenin iştiraki olan Erzurum Spor Kültür Sanat Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirketi katıldı. Yaklaşık maliyeti 15 milyon 665 bin 766 lira 67 kuruş olarak belirlenen ihalede, sadece yüzde 5’lik kırım yapılarak 14 milyon 777 bin 990 lira üzerinden sözleşme imzalandı. İşin süresi altı ay olarak belirlendi.

Babalar, Gaziler, Öğretmenler günü, Dünya Kadınlar Günü, Dünya Kız Çocukları Günü, Çocuk Hakları Günü ve idarenin belirleyeceği gün ve haftalarda dağıtımı yapılmak üzere 5 bin adet şal ile yine 5 bin adet kravat siparişi verildi. Ayrıca teknik şartnamede şu not düşüldü: Kravat: 5.000 adet ulusal marka bilinirliği olan mikro kravat olacaktır. Şal: 5.000 adet ipek akrilik dokumadan oluşan çift taraflı kullanılabilen, 50 çarpı 150 cm ölçülerinden az olmayan renkli ve parlak şal olacaktır. Çocuk Hakları Günü’nde dağıtılmak üzere 5 bin adet oyuncak bebek ve 5 bin adet oyuncak arabada şartnamedeki yerini aldı.

Öte yandan şartnamede istenen ürünlerden biri de bin adet Oltu Taşı tesbih oldu. Bakır ürünlerinden oluşan 50 adet takım da listede yer bulurken, 5 bin adet kanvas bez çanta talep edildi.