AKP’li belediye yasadan cesaret aldı: "Katliama karşı herkes ses çıkarmalı"

TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak yasalaşan ve “Katliam yasası” olarak tanımlanan Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ardından bir yeni skandal daha yaşandı. Ankara’nın Altındağ ilçesinde çevresi çitlerle kapalı bir alanda onlarca katledilmiş köpek bulundu. Olay yerine giden yaşam hakkı savunucuları, bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken katledilen çok sayıda köpeğin de poşetler içerinde çukurlara atıldığı tespit edildi.

Skandal görüntülerin ancak 12 saat sonra açıklama yapan AKP’li Altındağ Belediyesi, haberlere konu olan alanın, belediyeye ait geçici bakım evinin yakınında bulunan hayvan mezarlığı olduğunu açıkladı. Açıklamada, görüntülerdeki hayvanların doğal ölümü gerçekleşen ve trafik kazalarında ya da enfeksiyona bağlı nedenlerle ölen sokak hayvanları olduğu savunuldu.

BELEDİYEDEN YALANLAMA

Veysel Tiryaki idaresindeki Altındağ Belediyesi, "Katliam” olarak lanse edilen haberlerin asılsız olduğunu iddia etti. Açıklamada öte yandan, “Tiryaki’nin hayvan severliğiyle tanınan bir belediye başkanı” olduğu belirtildi.

“VİCDAN SAHİPLERİ SES ÇIKARMALI”

CHP Altındağ İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Altındağ Belediye Meclis Üyesi Gökçen Benay Birdoğan, ilçede yaşananları ve belediyenin açıklamasını BirGün’e değerlendirdi. Sokak hayvanlarının öldürülmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Birdoğan, “Köpeklere yönelik katliama varan bu tutum, parti politikamıza da uymuyor. Belediyenin, iddia edilen bu barbarca eylemi asla ve asla kabul etmiyoruz. Vicdan sahibi herkesin buna ses çıkarmasını bekliyoruz” yorumunu yaptı.

Birdoğan, artık hiçbir şeyin örtbas edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki’ye, “Bu suça ortak olmayın” diye seslendi. Altındağ’ın mahallerinde, “Başıboş köpek” sorunu olmadığını söyleyen Birdoğan, “Köpeklerden korkan vatandaşlarımız olabilir, bu son derece insani bir korkudur. Ancak çözüm, hayvan katliamı değildir. Belediye, topla-kısırlaştır-yerine bırak uygulamasında yetersiz kalmıştır” diye konuştu.

CHP Altındağ İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Altındağ Belediye Meclis Üyesi Gökçen Benay Birdoğan.

“AÇIKLAMA DOĞRU DEĞİL”

Altındağ Belediyesi’nin açıklamasının soru işaretlerini gidermediğine dikkati çeken Birdoğan, “Bahsedildiği gibi hayvanlar, eceliyle ölen ya da kazada ölen hayvanlar olsa dahi o şekilde gömülmeleri doğru değil. Görüntülere de yansıdı, biz de yerinde inceledik. Poşetler içerisinde, yarısı dışarıda şekilde gömülmüş hayvanlar. Bunu asla ve asla kabul etmemizi beklemesinler” ifadelerini kullandı.