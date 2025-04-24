AKP’li belediyede 3 bankamatik memuru: “Ben normal memuriyet yapmıyorum”

Türkiye’nin dört bir yanından bazı belediyelerde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda kamuoyunda ‘Bankamatik Memuru’ olarak tabir edilen ,çalıştığı yere hiç uğramadan maaş alanlar gündemden düşmüyor.

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde de hiç işe gitmeden maaş alan 2'si memur biri işçi olmak üzere 3 kişinin olduğu ortaya çıktı.

BirGün'ün ulaştığı bilgilerde 'bankamatik memurları'nın birinin 5 yıldır diğer ikisinin de 8 aydır işe gitmeden maaş aldığı belirlendi.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN ANANSÇULUĞUNU YAPTI, MEMURLUĞU KAPTI

Bu isimlerdem biri AKP'den İstanbul Milletvekili Aday Adayı olan Ömer Faruk Günay...

2023 Genel Seçimleri'nde İstanbul'dan AKP Milletvekili aday adayı olan Ömer Faruk Günay AKP listesine girememişti.

Günay, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde AKP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in seçim çalışmalarında otobüs üzerinde anansçuluk yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni AKP'li Mehmet Hilmi Güler'in kazanmasının ardından Günay, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) üzerinden istisnai kadrodan memur yapıldı. Yaklaşık 8 ay önce memur yapılan Günay'ın bağlı bulunduğu OSKİ'ye uğramadan maaş aldığı

"DÜZ MEMUR DEĞİLİM, SİYASİ DANIŞMANLIK YAPIYORUM"

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde memur olmasına rağmen İstanbul ve Ankara'da yaşadığı öğrenilen Günay konuya ilişkin BirGün'e konuştu.

Memur olmasına rağmen AKP'de siyasi faaliyetler yürüttüğünü itiraf eden Günay, "Rahatsızlığım nedeniyle Hilmi Güler'den şifai olarak izin almıştım. Son dönemde bununla ilgili kurumumum tutanak tutmuş. Ben sonradan bununla ilgili rapor aldım. Benim işe gitmemem gibi bir durum yok. Ben OSKİ'de kalmayacaktım ve başka birime gidecektim. Bana bir yere gidecekseniz gidin, kalacaksanız kalın diye böyle bir uygulama yapıldı ve bana baskı yapılıyor. Ben düz memurum ve istisnai kadrodan girdim. Seçimden önce memuriyet kadrom yazılmıştı ve seçimden sonra onaylandı.

Siyasi olarak danışmanlık yaptığını söyleyen Günay, "Benim ayriyeten Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili takip etttiğim siyasi şeyler de var. Siyasi olarak danışmanlık da yapıyorum. Kurumun birçok işini yönetiyorum. Ben normal memuriyet yapmıyorum. OSKİ'de değilsem mutlaka Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bir işini yapıyorumdur. Bunun resmi bir adı yok. Bu yüzden işe gelmiyor olarak algılanıyor olabilir" dedi.

5 YILDIR İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kadrosunda yer alan Murat Yürekli ise 5 yıldır maaş almasına rağmen işe gitmiyor.

Ordu'ya gelen siyasilerle sık sık poz veren Yürekli, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in danışmanı olduğunu söylemesine rağmen resmi olarak böyle bir görevi bulunmuyor.

BirGün'ün ulaştığı Yürekli, "Bunlar uzun mevzular. Sizinle konuşmaya gerek yok. Bizimle alakalı birşey yok" dedi. 'Kadronuzun basın daire başkanlığı'nda olduğu iddiaları doğru mu?" sorusunu ise Yürekli yanıtsız bıraktı.

BOŞ MÜDÜR KADROSU VERİLDİ, 8 AYDIR İŞE UĞRAMADI

20 Eylül 2023'te Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Koruma Dairesi'nde başkanlık yaparken biriminde görevli personeliyle görüntüleri medyaya yansıya Sefa Okutucu, önce görevden alınıp tekniker kadrosuna düşürüldü. Olayın üzerinden bir ay geçmeden yeniden ödüllendirilerek OSKİ'ye müdür olarak atandı. Okutucu'ya aktif görev değil yüksek maaş alması için boş müdür kadrosu verildi.

Okutucu, 31 Mart 2024 seçimlerinde Ordu'nun Çaybaşı İlçesi'nde belediye başkanlığı için AKP'den aday adayı olmasına rağmen aday listesine alınmadı. Adaylık için memuriyet kadrosundan istifa eden Okutucu, seçimlerin hemen ardından memuriyete geri döndü ve o günden bu yana OSKİ'ye uğramadan birimden müdür maaşı aldı.

OSKİ'den bazı yetkililerin BirGün'e verdiği bilgilerde müdür olarak OSKİ'de kadrosu bulunan Okutucu'nun uzun süredir işe gelmediği ve yaklaşık 15 günde bir makamına uğrayarak bir iş yapmadan geri gittiğini ilettiler.

BirGün'e konuşan Sefa Okutucu ise düzenli olarak işe gitttiğini iddia ederek, "Bu bizim ayağımızı kaydırmaya çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden bazı kişilerin attığı bir iftiradır. Benim bir süre sağlık sorunlarım olmuştu. Bu sürede işe gelemedim" dedi.