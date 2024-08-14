AKP’li belediyeden Diyanet seferberliği

2024 yılına 91,8 milyar TL bütçe ile başlayan, ocak-haziran döneminde ise 46,7 milyar TL harcayan Diyanet’in Kuran kursları için kamu kaynakları seferber edildi.

AKP’li Hacı Mustafa Palancıoğlu idaresindeki Kayseri Melikgazi Belediyesi, kaynakları ile Kuran kursu inşa etmek için kolları sıvadı.

İMZA 12,5 MİLYON İÇİN

Melikgazi Belediyesi 16 Temmuz’da, ‘‘Kocatepe Mahallesi 16949 Ada 2 Parsele Kuran Kursu Yapılması İşi” ihalesi düzenledi. İdare, ihale kapsamında 15 milyon 260 bin 666 TL’lik harcamayı göze aldı.

Melikgazi Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihale 7 Ağustos’ta karara bağlandı. İhaleye verilen teklifleri inceleyen Melikgazi Belediyesi’nce oluşturulan ihale komisyonu, Raif Çağırman isimli isteklinin teklifini uygun buldu. Bu kapsamda belediye ile Çağırman arasında 12 milyon 571 bin TL’lik anlaşma yapıldı. Taraflar arasında, 7 Ağustos’ta sözleşme imzalandı.

Pendik Belediyesi de 22 Mayıs'ta, “2024 yılı 4-6 yaş kurs malzemeleri alımı” ihalesi ile Diyanet'in 4-6 grubuna yönelik Kuran kurslarını baştan aşağıya döşedi. Belediye, 6,5 milyon TL’lik anlaşma kapsamında ilçedeki 4-6 yaş Kuran Kursları’na 17 kalem malzeme temin etti.

Diyanet’e kamu kaynakları ile sağlanan ayrıcalıklar belediyeler ve valilikler ile de sınırlı kalmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Diyanet’in Kuran kurslarına giden çocukların ailelerine milyonlarca liralık yardım yaptı. Bakanlıkça yapılan destek ödemeler Nisan 2024 itibarıyla 24,8 milyon TL olarak kaydedildi.