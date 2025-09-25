AKP’li Belediyeden Diyanet’e dev tesis: Belediyenin kasası Diyanet’in emrinde

Yurttaşın alım gücünü altüst eden ekonomik krize rağmen hoyrat harcamalarına devam eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ordu’da yapımına başlanan Dini Yüksek ihtisas merkezinin yapım ihalesi sonuçlandı. Toplam 20 bin metrekare alana inşa edilecek merkez için harcanan paranın, 750 milyon TL’ye dayandığı öğrenildi. Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizi yok sayan astronomik harcamaları nedeniyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, dev bir eğitim merkezine sahip olduğu Ordu’ya yeni bir İhtisas Merkezi daha yapmak için kolları sıvadı. Ordu’ya inşa edilecek Ordu Dini İhtisas Merkezi’nin Aralık 2027’ye kadar tamamlanacağı belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Diyanet Akademisi Ordu Dini İhtisas Merkezi" için 22 Temmuz 2025 tarihinde yapım ihalesi düzenledi. Projesi 2024 yılında çizdirilen merkez adına gerçekleştirilen yapım işi ihalesine verilen yalnızca bir teklif geçerli sayıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Diyanet’in dev İhtisas Merkezi’nin yapım ihalesi 10 Eylül’de sonuçlandı. Eğitim merkezi olarak kullanılacak 20 bin metrekarelik alana sahip Ordu Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin yapımı için Feyzan Enerji İnşaat Anonim Şirketi ile 748 milyon 115 bin 855 TL’lik sözleşme imzalandı. İhtisas Merkezi’nin yapımına 10 Eylül 2025 tarihinde başlandığı, çalışmaların 26 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacağı kaydedildi.

PARA YUTAN TESİSLER

Ordu’ya inşa ettireceği dev tesise 1 milyar TL’ye yakın para harcayan Diyanet’in İzmir ve Elazığ’da tamamladığı Dini Yüksek İhtisas Merkezleri’nin maliyetleri de dikkati çekiyor. İzmir dini Yüksek İhtisas Merkezi’ne 2024 yılı sonunda yapılan toplam harcama 201 milyon 885 bin TL ile ifade ediliyor. Elazığ Harput Diyanet Külliyesi’nin maliyeti ise 91 milyon TL’ye ulaşıyor.