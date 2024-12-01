AKP’li belediyeden firmalara ‘kum’ kıyağı

Onur DURMUŞ

Ordu'nun Fatsa İlçesi Elekçi Deresi havzasında oluşan sellerin ardından yaklaşık 3 yıldır dere ıslah çalışması kapsamında DSİ ve AKP'li Fatsa Belediyesi çakıl ve kum çıkarttı. DSİ'nin iş makineleriyle çıkarılan ve Fatsa Belediyesi'nin kamyonlarıyla taşınan kum ve çakıllar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Belediye'ye ait depolarda biriktirildi.

Depodaki çakıl ve kumların ise 2 beton firmasına faturasız ve belgesiz olarak verildiği öğrenildi. Dere ve akarsu yataklarından çakıl ve kum çıkarmanın yasak olmasından dolayı Seriler ve Demirkol isimli beton üretimi yapan iki firma ham madde ihtiyacını Fatsa Belediyesi üzerinden sağladı. Belediye'nin deposundan ihale edilmeden faturasız ve belgesiz bir şekilde alınan kum ve çakıllar, kırma eleme tesislerine götürülerek beton haline getiriliyor. 2 firmanın bu betonları ticari faaliyetlerinde kullandığı öğrenildi.

Fatsa Belediyesi yetkilileri ise, bu firmalara hammadde vererek karşılığında köy yollarında kullanılmak üzere hazır beton aldıklarını iddia etti. Yetkili konuya ilişkin, "Bu malzemeleri 2 firma bizim depolarımızdan alıyor ama karşılığında Fatsa Belediyesi'ne beton veriyor. Fatura ve herhangi bir irsaliye kesilmiyor ama bu Fatsa Belediyesi'nin yararına bir durum" dedi.

BirGün'e konuşan DSİ yetkilisi ise söz konusu çakıl ve kumları Fatsa Belediyesi'nin kamyonlarına yüklediklerini ancak sonrasında bu malzemelerin ne için kullanıldığını bilmediklerini belirtti. Konuyla ilgili inceleme başlatacaklarını söyleyen DSİ yetkilisi, "İnceleme devam edene kadar alanda çakıl ve kum çıkarma işlemini durduracağız" dedi.

ÇALIŞMALAR DURDU

Dere ıslah çalışması kapsamında alınan çakıl ve kumların talep edilen miktardan fazla çıkarılması ve dere yataklarının bozulduğu gerekçesiyle yapılan şikayetle Eylül 2024'te çalışmaların durduğu öğrenildi. Söz konusu 2 firma ise Fatsa Belediyesi'nin depolarında bulunan çakıl ve kumları alarak beton üretmeyi sürdürdü.

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AKP’Lİ BAŞKAN’A GİDİYOR

Seriler Beton’un Belediye’nin deposundan aldığı malzemeleri Fatsa AKP İlçe Başkanı Yasin Sarıçiçek'e ait olan beton firmasına verdiği öğrenildi. Konuya ilişkin BirGün'e konuşan Sarıçiçek, "Bu beton firmasından para karşılığı çakıl ve kum aldığımız doğru. Ben ticaretimi yapıyorum ve bu firmadan parasını ödeyerek malzeme alıyorum. Bu malzemelerin nereden temin edildiğini ben bilmiyorum" dedi.