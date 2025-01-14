AKP’li belediyeden haber siparişi: PR için 8,8 milyon TL

AKP’li Mehmet Hilmi Güler idaresindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Belediye Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle İlgili Tanıtım Spotu Ve Görseli Yayınlatılması İşi” ihalesi düzenledi. 20 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen ihale kapsamında, belediyenin 2025 yılında gerçekleştireceği faaliyetlerin radyo, televizyon, Web TV ve haber içerikli yayın yapan sosyal medya hesaplarından yayınlatılacağı belirtildi.

Belediye, ihale yoluyla alacağı hizmet alımı için 9 milyon 150 bin TL harcama öngördü. İhale, Ordu Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İhalede sadece bir teklif geçerli sayıldı.

Mehmet Hilmi Güler

HABER SİPARİŞİ

Belediye ile ihaledeki tek geçerli teklifin sahibi Kareas Reklam Tanıtım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 9 Ocak’ta sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedelinin 8 milyon 895 bin TL olduğu bildirildi. Kareas Reklam Tanıtım isimli şirketin, 2024 yılında da belediyeye 5,8 milyon TL karşılığında aynı hizmeti verdiği öğrenildi.

İhale kapsamında alınacak hizmet alımına yönelik detaylara ihale dokümanında da yer verildi. Bu kapsamda, 2025 yılında 30 adet belediye hizmetleri tanıtım spotu ve görselinin yayınlatılacağı kaydedildi. Belediye, belediye hizmetlerine yönelik tanıtım spotu yayımlayan medya hesaplarından, “Beş adet özel içerikli haber” de istedi. İhalenin idari şartnamesine, “Yüklenici ile sağlıklı bir şekilde iletişime geçilebilmesi için Ordu’da irtibat bürosunun olması gerekmektedir” şartı da getirilerek katılımın kısıtlanması dikkati çekti.

Belediye ile 8,8 milyon TL’lik anlaşma yapan şirketin, kutlama mesajlarının yayınlanması için dört yerel televizyon, dört internet televizyonu, 10 radyo kanalı ve 50 sosyal medya haber sayfası belirleyeceği ifade edildi.