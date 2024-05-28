AKP’li belediyeden maden rantı: Mesire alanı görünümünde maden sahası

Ordu Ulubey’de bulunan orman arazisinde kedi kumu üretiminde kullanılan bentonit madeninin tespit edilmesinin ardından AKP’li Ulubey Belediye Başkanı devreye girdi. Maden sahası olan alana mesire alanı yapacağını söyleyerek Orman Müdürlüğünden kazı izni alan belediye başkanı, alandaki kedi kumu üretiminde kullanılan bentonit madenini hafriyat olarak göstererek nakliye ihalesi açtı. Kamyonlarla taşınan hafriyat görünümündeki bentonit madeni ise Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hafriyat alanları yerine Fatsa’da bulunan bir kedi kumu fabrikasına boşaltıldı.

Onur DURMUŞ



Ordu Ulubey’de Karakoca Mahallesi’nde bulunan bir futbol sahasının hemen yanındaki orman arazisinde kedi kumu yapımında kullanılan bentonit madeni tespit edildi.

Bulunduğu bölge nedeniyle maden sahası ilan edilmesinin yasalara göre neredeyse imkânsız olduğu alan için AKP’li Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ilginç bir yönteme başvurdu.

Söz konusu maden sahasına ‘Mesire alanı’ yapacağını beyan eden Türkcan, Ulubey Orman Müdürlüğü’nden izin alarak alanda kazıya başladı.

MADEN, KEDİ KUMU ŞİRKETİNİN DEPOSUNA GÖNDERİLDİ

Bölgede bulunan değerli maden için hafriyat ihalesi düzenleyen Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, bu yöntemle bentonit madenini maden ruhsatına gerek kalmadan çıkartarak Ordu Fatsa Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan Petsan isimli kedi kumu şirketinin depolarına göndermeye başladı.

BENTONİT MADENİ SODALAMA ALANINA BOŞALTILDI

BirGün, hafriyat gibi gösterilerek Ulubey’deki orman arazisinden alınan madenin iki kamyonla kedi kumu üretimi yapan Petsan isimli firmaya taşındığı anları görüntüledi. Kamyonların Ulubey’de yüklendiği ve firmaya boşaltıldığı anlara muhabirimiz Onur Durmuş araçları takip ederek ulaştı.

İlk olarak 15 Mayıs 2024 tarihinde 14:10’da Ulubey’deki orman arazilerinden alınan bentonit madeni 15.10’da Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Petsan firmasının sodalama alanına boşaltıldı.

16 Mayıs'ta ise saat 13.15’te Ulubey’de yeniden iş makineleriyle kamyonlar yüklendi ve 60 km uzakta olan Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’ne 14.40’ta kamyonlar ulaştı. İki kamyon 15.00’te Petsan firmasının sodalama alanına söz konusu bentonit madenini boşalttı. Kamyonlara madenlerin yüklendiği ve boşaltıldığı sırada tartıya çıkartılmadığı da gözlemlendi. Söz konusu firmaya hâlâ Ulubey’den bentonit madeni taşınıyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLGİNÇ SAVUNMA

Maden ruhsatı alınmadan hafriyat olarak gösterilerek bir firmanın deposuna aktarılan madenlerle ilgili Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan BirGün’e konuştu.

"KAMYONLARI MI TAKİP EDECEĞİZ?"

Alanla ilgili hafriyat ihalesi açtığını söyleyen Türkcan, “Biz o alana bir kapalı spor tesisi yapmayı planladık. Bunun üzerine Ulubey Orman Müdürlüğü’nden izin alarak alanda kazıya başladık. Buradaki hafriyatların taşınması için de bir ihale açtık. İhale firması buradaki hafriyatları nereye taşır, nereye boşaltır onu ben bilmem. Bunun sorumluğu Ordu Büyükşehir Belediyesi’ndedir. Biz başvurumuzu Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne yaparız, onlar da bize bir alan belirler ve hafriyatlar oraya dökülür” dedi.

Bu kamyonların kedi kumu firmasına gittiğini tespit ettiğimizi söylememizin ardından Türkcan, “Bunun takibini ben yapamam. Kamyonları mı takip edeceğiz” yanıtını verdi.

AKP’Lİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRKCAN’I YALANLADI

İsa Türkcan’ın ‘başvurumuzu yaptık’ açıklamasının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne Ulubey Belediyesi’nden size ‘hafriyat alanı için talep geldi mi?’ diye sorduk. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu, Türkcan’ın iddialarını yalanlayarak, “Ulubey Belediyesi’nden bize resmi olarak bir talep gelmedi” ifadelerini kullandı.

SPOR KOMPLEKSİ PROJESİ VE HAFRİYAT İHALELERİNİ GİZLEDİ

Spor kompleksi projesi ve hafriyat ihalesine dair belgeleri talep ettiğimiz Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ilk önce belgeleri paylaşabileceğini söyledi. Daha sonra ‘Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden izin aldığınızı söylemiştiniz ama resmi bir başvurunuz olmamış’ dememizin üzerine Türkcan proje ve ihaleye dair belgeleri paylaşmaktan vazgeçti.

BirGün’ün ulaştığı Ordu Orman Müdürlüğü yetkilisi, Ulubey Belediye’sinin alana ‘mesire alanı’ yapmak için başvuruda bulunduğunu belirtirken İsa Türkcan ise söz konusu alana ‘Kapalı spor salonu’ projesi için başvuru yaptıklarını söyledi.

Orman Müdürlüğü yetkilisi, “Bize Ulubey Belediyesi’nden bir mesire alanı yeri talebi geldi ve biz bunun onayı için karar verme yetkisine sahip olan Giresun Orman Müdürlüğü’ne konuyu ilettik. Bize henüz orayla ilgili bir yanıt gelmedi. Belki onaylanmıştır ve yazının bize gelmesi gecikmiştir. Oradaki süreci bilmiyorum” dedi.

MADEN FİRMASI SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Hafriyat olarak gösterilen Ulubey’deki madenlerin taşındığı Petsan firması ise sorularımızı yanıtsız bıraktı. Telefonda ulaştığımız firma yetkilisi "Genel müdürümüz yurt dışında. O yüzden konuyla ilgili bilgi paylaşamayız” diyerek cevap vermekten kaçındı.