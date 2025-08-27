AKP’li belediyeden Nurculara kıyak ihale

AKP’li Aksaray Belediyesi 31 Temmuz’da, “Miklepli Kuranı Kerim Alımı” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında, “Aksaray’da ikamet eden dar gelirli kişi ve ailelerin Kuran Kursuna devam eden bireylerine dağıtılmak üzere” Kuran alınacağı belirtildi. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihale ile alınacak Kuran sayısı 6 bin adet olarak belirlendi.

CEMAAT’İN ŞİRKETİ

İhale komisyonu, ihaleye verilen en yüksek teklifin 1 milyon 798 bin 980 TL, en düşük teklifin ise 942 bin TL olduğunu açıkladı. İhaledeki en düşük teklifin sahibinin Hayrat Neşriyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olduğu bildirildi.

Hayrat Neşriyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Aksaray Belediyesi arasında 20 Ağustos’ta 942 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Belediyenin sözleşme imzaladığı şirketin, Nur Cemaati’ne bağlı Hayrat Vakfı’na bağlı bir şirket olduğu öğrenildi. Nur Cemaati’nin Yazıcılar Grubuna mensup olan vakfın şirketinin belediyeden aldığı siparişi Eylül ayının sonuna kadar tamamlayacağı kaydedildi.

ABDESTSİZ ÇALIŞMAYIZ

Nur Cemaati’ne yakın şirketin internet sitesindeki, “Farkımız ne?” bölümünde dikkati çeken ifadeler kullanılıyor. Bölümde, matbaa çalışanlarının abdestsiz çalışmadığı kaydediliyor. Şirketin, ihale aldığı diğer bazı kamu kurumları ve sözleşme bedelleri ise şöyle:

• Afyon Sandıklı Belediyesi (AKP): 62 bin 400 TL (2015)

• Urfa Büyükşehir Belediyesi (AKP): 220 bin TL (2019)

• Samsun İlkadım Belediyesi (İYİ Parti): 230 bin TL (2021)

• Van Büyükşehir Belediyesi (Kayyum): 690 bin TL (2022)