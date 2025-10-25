AKP’li belediyeden yine “tanıdık” şirkete ihale

AKP’li Bağcılar Belediyesi, 4 milyon 945 bin TL’lik çöp konteyneri alımı ihalesini, iktidara yakınlığıyla bilinen Akmercanlar ailesinin kurduğu Esenbey Otomotiv İnşaat Turizm şirketine verdi.

Belediyenin 19 Ağustos’ta düzenlediği "2400 Lt Kapasiteli Yer Üstü Çöp Konteyneri Alımı İşi" için açılan ihalede yalnızca bu şirketin teklifi geçerli sayıldı.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, 4 milyon 945 bin TL'lik ihaleyi AKP'li dönemde yükselişiyle dikkat çeken Esenbey Otomotiv İnşaat Turizm şirketi aldı.

İHALELER AYNI ŞİRKETE

Esenbey Otomotiv İnşaat, geçtiğimiz aylarda Fatih Belediyesi’nden aldığı 866 milyon 853 bin TL’lik araç kiralama ihalesiyle gündeme gelmişti. Şirket bugüne kadar kamudan 7 ihale alırken, bu ihalelerin toplam bedeli 935 milyon 541 bin TL’ye ulaştı.

Esenbey’in bağlı olduğu Akmercanlar Grubu'nun çoğu AKP’li belediyelerden olmak üzere aldığı 198 kamu ihalesinin 9,3 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştı.