AKP’li belediyeden YTÜ’de etkinlik

İstanbul Esenler Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde etkinlik düzenleyecek. Esenler Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifi görüşüldü. Teklifle AKP’li Esenler Belediyesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) arasında protokol imzalanabilmesi için yetki talebinde bulunuldu. Protokol kapsamında “YTÜ’nün Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan öğrenciler için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleneceği” ifade edildi.

İMZA YETKİSİ TALEP EDİLDİ

Meclis üyelerinden de “Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalanması konusunda Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Başkan Yardımcısı Kenan Yaşar’ a ayrı ayrı imza yetkisi vermeleri” istendi. Üniversitede düzenlenecek etkinlerin detayları ise açıklanmadı.

İÇERİK AÇIKLANMADI

CHP’li meclis üyelerinin de destek verdiği teklif oy birliğiyle kabul edildi. Şimdi gözler, üniversitede belediyenin ne tür etkinlikler yapacağında.

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ABDESTHANE İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Yıldız Teknik Üniversitesi, 2019 yılında da rektörün makam odasına banyo ve abdest ünitesi yaptırılması ile gündem olmuştu. YTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 19 Ağustos 2019 tarihinde “YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası Çeşitli Mahallerde Rektörlük Çalışma Ofisleri Yapılması” için ihale açtı. İhale dosyasında yer alan bilgilere göre de dönemin rektörü Rektör Bahri Şahin’in 187 yıllık Kışla Binası’ndaki makamında bulunan dinlenme odasına “Özel banyo ve abdest ünitesi” yapıldı. Tadilat, elektrik ve tesisat işleri ile birlikte bu işe 441 bin TL ödendi.