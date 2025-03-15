AKP’li belediyeden Yunanistan’da iftar

Sultangazi, megakent İstanbul’un en yoksul ilçelerinden biri. İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) daha önce yaptığı çalışmada, Sultangazi’de yaşayan yurttaşların sosyal yardım başvurularında önemli bir artış olduğuna dikkat çekilmişti. Sultangazi’de yaşayan yurttaşlar geçim mücadelesi verirken AKP’li Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise belediye bütçesinden yurtdışında iftar programı düzelemeye kadar verdi.

Sultangazi Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumuna, AKP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun imzalı bir teklif sunuldu. Teklifte belediye meclis üyelerinin yurtdışında iftar programına götürüleceği ve gri pasaport çıkarılması için belediye meclisinden yetki alınması gerektiği belirtildi. Yapılan oylamada ise gri pasaport teklifi Meclis’te kabul edildi.

YUNANİSTAN’DA İFTAR

BirGün, AKP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un geziye ilişkin "Olur" yazısına ulaştı. Yazıda, belediyenin başta Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere Balkan ülkelerinde iftar programı düzenleyeceği ve harcamaların da belediye bütçesinden karşılanacağı ifade edildi. Meclis üyeleri ile belediye yöneticileri de gri pasaportla Balkanlar'daki iftar programlarına katılacak.

HEM TEKNİK İNCELEME HEM İFTAR

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un imzasının yer aldığı yazıda şu ifadeler yer alıyor:

“2025 yılı içinde Avrupa ülkelerindeki teknolojik alt yapı ve akıllı tasarımlara yönelik üst yapı örneklerini incelemek, belediyeler arası işbirliği olanaklarını tespit edebilmek için teknik inceleme ve Ramazan ayında Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Balkan ülkelerinde ortak iftar ve programları düzenlenmesi düşünülmektedir. Düzenlenecek olan programların giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması ve ekli listede yer alan belediye meclis üyelerimizin görevlendirilmeleri hususlarında 5393 sayılı yasanın ilgili hükümleri çerçevesinde karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.”