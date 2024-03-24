AKP’li belediyeler borç batağında

Hazine borçlusu olan 30 mahalli idarenin 17’si, AKP ve kayyum yönetimindeki belediyelerden oluştu. 1 Mart 2024 itibarıyla idarelerin toplam 10,6 milyar TL’lik borcunun 6,6 milyar TL’si AKP’li başkan ve kayyumların.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, yerel yönetimlerin bütçe dengesini de altüst etti.

Yerel yönetimlerin Mart 2024 itibarıyla hesaplanan Hazine borçları, çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 1 Mart 2024 tarihinde güncellediği verilere göre, 30 mahalli idarenin Hazine’ye olan toplam borcu 10 milyar 624 milyon 825 bin TL’ye ulaştı.

Yerel yönetimlerin toplam 10,6 milyar TL’lik Hazine borcunun 8,8 milyon TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. Hazine borçlusu mahalli idarelerin listesinde AKP ve kayyum yönetimindeki belediyelerin ağırlıkta olması dikkati çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 30 mahalli idarenin toplam Hazine borcunun 6 milyar 674 milyon 221 bin TL’sini AKP’li başkanlar ya da kayyumlar tarafından yönetilen kurumlar yaptı.

KOCAELİ YİNE ZİRVEDE

AKP’li Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “En borçlu belediye” unvanını 2024 yılının Ocak-Mart döneminde de kimseye kaptırmadı.

Belediye, 2 milyar 60 milyon 896 bin TL ile en borçlu AKP’li belediye oldu. Kocaeli’nin arkasından 1 milyar 66 milyon 33 bin TL’lik borç ile AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Hazine borcu ise kayıtlara, 415 milyon 660 bin TL olarak geçti.