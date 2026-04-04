AKP’li belediyeler ihya etti

İlayda SORKU

Kamu ihaleleri yandaşların cebini doldurmaya devam ediyor. AKP yönetimindeki Sultangazi Belediyesi tarafından açılan, “Uluslararası Sultangazi Spor Organizasyon” ihalesinde kazanan belli oldu.

Yalnızca afet, salgın ve acil durumlarda uygulanması gereken 21/B maddesi kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen 249 milyon 725 bin TL’lik ihale, daha önce kamudan aldığı ihalelerle gündeme gelen İbrahim Olçar’a ait Vizyon365 şirketine verildi. Tartışmalı 21/B maddesi, uzun süredir “adrese teslim ihale” eleştirilerinin merkezinde yer alıyor.

Şirket sahibi İbrahim Olçar’ın, AKP’li Abdurahman Dursun ile yakınlığı daha önce sık sık kamuoyuna yansıdı. Sosyal medya hesabında Dursun ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşmasıyla gündeme gelen Olçar’ın bir diğer şirketi Olçar Organizasyon da benzer bir tablo ortaya koydu. Şirket, kamudan aldığı ihalelerle toplam 23 sözleşmeye imza attı. Bu sözleşmelerin toplam bedeli 261 milyon 302 bin 370 TL’ye ulaştı. Söz konusu ihalelerin tamamı AKP yönetimindeki belediyeler tarafından verildi. Bağcılar, Sultangazi, Arnavutköy, Bahçelievler ve Bayrampaşa belediyeleri bu zincirin halkaları oldu.