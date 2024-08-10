AKP’li belediyeler yasadan cesaret aldı: Bu görüntüler sizin eseriniz

Kamuoyunda, “Katliam Yasası” olarak tanımlanan yasanın ardından farklı illerden gelen hayvan katliamı haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Niğde’nin ardından Ankara'da AKP’li Altındağ Belediyesi’ne ait Veteriner Müdürlüğü’nün olduğu bölgede de benzer bir durum yaşandı. Yaşam hakkı savunucuları, toplu hayvan mezarları açıldığı ve köpeklerin katledildiği iddiası üzerine olay yerine gitti. Bölgede bazı köpeklerin gömülmüş olduğu ve çok sayıda köpeğin poşetler içerinde çukurlara atıldığı tespit edildi.

Altındağ Belediyesi, Niğde Belediyesi'nin yaptığı açıklamanın benzerini yaptı ve söz konusu alanın "doğal ölümü gerçekleşen sokak hayvanlarının gömüldüğü" bir mezarlık olduğunu öne sürdü. Yaşam savunucuları, belediyenin açıklamasına tepki göstererek ‘‘Ölümler doğal ölüm değil’’ dedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü’nün de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

NUMUNELER ALINDI

İddiaya göre, Altındağ Belediyesi’ne ait Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan bir kişi öldürülen köpeklerle ilgili hayvan hakları savunucularına ihbarda bulundu. Bunun üzerine önceki gece Altındağ Veteriner İşleri Müdürlüğü önüne giden bir grup, iddiaları teyit etmek istedi. Barınağın üst tarafındaki tepede ışıklarla arama yapan grup uzun ve derin bir çukurda çok sayıda öldürülmüş hayvan bedenine ulaşıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine avukatlar gitti. Durum, kolluk kuvvetlerine ve savcıya bildirildi. Bölgeye gelen Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesindeki iki veterinerin de bulunduğu ekip, öldürülmüş hayvanları mezardan çıkarmak için çalıştı ve numuneler aldı. Yaşam savunucuları da sabaha dek alanda bekledi.

Günün erken saatlerinde bölgeye sevk edilen kolluk kuvvetleri, burada nöbet tutan grubu alandan uzaklaştırdı. Jandarma ekipleri, Altındağ Belediyesi Veteriner Müdürüğü önünde güvenlik önlemleri alındı. Köpek cesetlerinin bulunduğu alana ise giriş-çıkışlar yasaklandı. Alana gazeteciler de alınmadı. Skandal görüntülerin 12 saat sonra açıklama yapan AKP’li Altındağ Belediyesi, haberlere konu olan alanın, belediyeye ait geçici bakım evinin yakınında bulunan hayvan mezarlığı olduğunu savundu. Açıklamada, görüntülerdeki hayvanların doğal ölümü gerçekleşen ve trafik kazalarında ya da enfeksiyona bağlı nedenlerle ölen sokak hayvanları olduğu ve haberlerin asılsız olduğu iddia edildi. Ayrıca açıklamada, “Tiryaki’nin hayvanseverliğiyle tanınan bir belediye başkanı” olduğu da belirtildi. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Burcu Yağcı, BirGün'e yaptığı açıklamada "Sabaha kadar olay yerindeydim. Yeni katledilen köpekler de vardı. Delillerin karartılmaması ve numunelerin sağlıklı şekilde ilgili kurumlara iletilmesi için avukatlar ve gönüllü veteriner hekimler, basın mensupları eşliğinde tüm gün numune alma çalışması yapıldı’’ dedi.

DOĞAL ÖLÜM DEĞİL

Toplu mezarda yeni ölen hayvanların olduğunu da anımsatan Yağcı, şöyle devam etti: ‘‘Bu doğal bir ölüm değil. İçlerinde yasaklı ırklar var. Ağzından, burnundan, gözünden kanlar fışkırarak ölmüş hayvanlardan bahsediyoruz. Korkunç ağrılı bir şekilde öldürülmüş. Sadece görünen üstteki hayvanları alabildik, poşetlerin içinde çürümüş yavru hayvanlar vardı. Bu bir zehirlenme ve toksikasyon. Bunların hiçbiri doğal ölüm değil. 11 tane hayvan çıkarıldı, diğerleri çıkarılamadı, çürümüşlerdi. Orası bir ölüm çukuru. Alan kazılmış ve hayvanları atmışlar, üstlerine de örtülri katman katman çıkıyorlar. Büyük bir katliam hazırlığı var.’’

HER YER ÖLÜM ÇUKURU

Yaşananların sistematik olabileceğine dikkat çeken Yağcı ‘‘Son bir haftada Aydın'dan, Kırklareli'nden, Manisa Gördes'ten Türkiye'nin her yerinden haberler geliyor. Her yer ölüm çukuru’’ dedi. Yasanın uygulama yönetmeliği olmadığını söyleyen Yağcı "CHP, Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebiyle başvuracak. Çünkü yasanın ruhu ile hukukla çelişen çok fazla madde var. Uygulanması aslında evrensel hukuk açısından da mümkün değil. Ötanazi diye geçen yasa aslında hayvanları değil halkı da uyutan bir yasa bu. Daha hiç ötanazi ilacı falan da alınmamış, alınan bir ilaç yok. Yasa AYM'den dönerse bu katliamın hesabını kim verecek?’’ diye sordu.

24. dönem CHP milletvekili olan ve o dönem Hayvan Hakları Komisyonu’nda çalışmalarda yer alan Melda Onur da şunları kaydetti: "Yarın bir gün bu yasayı belli noktada geri çektik de diyebilirler. Yasa, Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) dönebilir. Ama o süreci kullanmak istiyorlar ve bunu hızlı şekilde, canavarca yapıyorlar. Bir cezasızlık politikası da var. Belediye açıklamaları da birbirine çok benziyor. Doğal ölüm deniyor, toplu halde ne ara ölüyorlar?" Ankara Tabip Odası da ‘‘Kamuoyu vicdanını yaralayan söz konusu katliamın sorumluları yargı önüne çıkarılmalı ve gerekli cezayı almalıdır. Merkezi ve yerel kamu otoriterleri harekete geçmelidir" ifadelerine yer verdi.

KADIKÖY’DE ‘YAŞATACAĞIZ’ EYLEMİ

Fotoğraf: BirGün

Yaşam savunucuları bugün saat 19.30’da İstanbul Kadıköy’de bir araya gelecek. Yaşatacağız Platformu’nun düzenleyeceği etkinlik, Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılacak. Yaşam savunucuları ‘‘Sokakta yaşayan hayvanları yaşatacağız! Katliam yasanızı tanımıyoruz. Dostlarımızı size vermiyoruz’’ ifadelerine yer verdi.