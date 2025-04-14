AKP’li belediyeleri denetleyen yok!

CHP’li belediyelere yönelik mali yaptırımları kayyum atamaları ve soruşturmalar izlerken Sayıştay denetçileri yıllardır iktidarın yönettiği belediyelere uğramıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak muhalefete yönelik, “Belediyeleriniz SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödesin” açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçmişti.

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da “Bizim dönemdeki inceleme soruşturma ve teftiş sayısı tam bin 19. Sonuç; hiçbir soruşturmadan bir şey çıkmadı” şeklindeki açıklamasının ardından gözler iktidarın İstanbul’daki belediyelerine çevrildi. İktidarın yönettiği belediyelerin kapısında dahi geçmeyen Sayıştay denetçileri CHP’li belediyelerden çıkmıyor.

2018’DEN BERİ DENETLENMEDİ

Sayıştay denetçileri, AKP’li Hakan Bahadır’ın başkanlık koltuğunda oturduğu Bahçelievler Belediyesi’ni 2018’den bu yana denetlemiyor.

AKP’li Ahmet Cin’in yönettiği Pendik Belediyesi ile AKP’li Bünyamin Demir’in yönettiği Güngören Belediyesi ise en son 2019’da denetlendi.

GÖKSU’YA DA UĞRAMIYORLAR

Yine iktidarın yönettiği Arnavutköy, Sultangazi ve Sultanbeyli Belediyesi en son 2020, AKP’li Tevfik Göksu’nun başkanlık koltuğunda oturduğu Esenler Belediyesi de en son 2021 yılında denetlendi.

Bu tablonun yanında Sayıştay denetçilerinin uzun yıllardır CHP’nin yönettiği Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Bakırköy ve Sarıyer gibi ilçelerin sık sık denetlendiği biliniyor.

SAYIŞTAY NE YAPIYOR?

Geçen yıl yaşamını yitiren emekli Sayıştay Denetçisi Kadir Sev, 2023 yılında bir röportajında şöyle konuşmuştu:

“Her denetim raporu yayımlanır. Raporlarda çok önemli yolsuzluk bulguları vardır. Bir sonraki yılın raporları yayımlandığında önceki raporlarda yazılanlar anımsanmaz. Sayıştay, görevini mali tabloların doğruluğuyla sınırlandırmıştır. Kamuoyuna yansıyan yolsuzluk bulgularına raporların; ‘denetim görüşünü etkilemeyen diğer bulgular’ bölümlerinde yer verilir. Sonuçta, denetlenen kurum hakkında olumlu görüş verilmiş olur…

Denetimin etkili olabilmesi ve sonuç alınabilmesi için güçlü bir kamuoyu desteği gerekir. Karşılaştığımız her olumsuzlukta gözümüzü Sayıştay’a dikmeyelim: Sayıştay da sonuçta düzenin bir kurumu. Denetim bulgularına sahip çıkacak mekanizmalar geliştiremezsek eğer, yazılanlar hiç işe yaramaz.”