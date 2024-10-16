AKP’li belediyenin davetli ihalesi "Merkez"e

HABER MERKEZİ

AKP'li Bağcılar Belediyesi’nin şirketi Başak Kentsel Dönüşüm Projeleri Geliştirme Anonim Şirketi’nin, sadece davet edilen firmaların teklif verebildiği ve "davetli ihale" olarak bilinen yöntemle (21/b) yaptığı ihalenin sonucu belli oldu.

"3204 Ada 1 Parselde Bulunan Kaba İnşaatları Tamamlanmış Kentsel Dönüşüm Projesi İnce İnşaatlarının Yapımı" adı altında açılan ihale, Vaye Yapı İnşaat Ltd. Şirketine verildi. 25 Eylül 2024 tarihinde yapılan ve tek teklifin verildiği ihaleyi Vaye Yapı, 244 milyon 750 bin 44 TL’ye aldı.

Sözleşmesi 3 Ekim 2024 tarihinde imzalanan, ihale kapsamında bulunan ve kabası tamamlanmış inşaatların ince yapım işleri, sözleşme gereği olarak 22 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlanacak.

Bağcılar Belediyesi’nin şirketi, söz konusu işin kaba inşaat ihalesini ise yine 21/b’ye göre 22 Aralık 2023 tarihinde yapmış, ihale 152 milyon 750 bin TL’ye Dildar İnşaat Turizm Yatırım Ve İşletmeleri A.Ş.’ye verilmişti. Sözleşmesi 8 Ocak 2024 tarihinde imzalan inşaatların kabasının 2 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

İhaleyi düzenleyen Bağcılar Belediyesi’nin şirketi Başak A.Ş. geçen yıl kuruldu. Şirketin kurucusu Mustafa Taşkan olmakla birlikte kurulduktan 3 ay sonra şirketin tek pay sahibi Bağcılar Belediyesi oldu.

MİLLETVEKİLLİĞİNİ KIL PAYI KAÇIRDI

Bağcılar Belediyesi’nin işini yaklaşık 245 milyon TL’ye alan Vaye Yapı firması, 2017 yılında Vahit Atalan ve Yasin Dandan tarafından kuruldu. 2019 yılında Vahit Atalan, ortağı Yasin Dandan’ın hisselerini de satın alarak, şirketin tek pay sahibi oldu.

Şirket Bağcılar’da kurulmasına karşın, şirketin kendi internet adresinde yer alan bilgilerdeki telefon ve faks numaraları Üsküdar’da gözüküyor. Söz konusu telefon ve faks numaraları aynı zamanda Cengiz Holding’in numaralarıyla aynı.

Halen AKP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyesi olan Atalan, 2018 ve 2023 yıllarında AKP’den Malatya Milletvekili adayı oldu. AKP 2023 seçimlerinde Atalan’ı 5. sıradan aday göstermiş ancak AKP Malatya’dan sadece 4 milletvekili çıkarabilmişti.

VAHİT ATALAN KİMDİR?

AKP’nin internet sitesinde yer alan Vahit Atalan’ın özgeçmişinde özetle şu bilgilere yer veriliyor:

"1990 Battalgazi doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Meslek hayatına İstanbul’da özel bir şirkette inşaat mühendisi olarak başladı. Şu anda kurucu ortağı olduğu ve inşaat sektöründe hizmet veren şirkette yöneticilik yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

İstanbul İl Gençlik Kolları Üniversiteler Komisyon Üyeliği (2008- 2011), İstanbul İl Gençlik Kolları Dış İlişkiler Komisyon Üyeliği (2011-2012), İstanbul İl Gençlik Kolları Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği (2012- 2014), Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği, Üniversitelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015 Yılından Beri Devam Etmektedir.)"