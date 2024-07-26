AKP’li belediyenin kaçak maden sahasında büyük rant: 3 ayda 15 bin ton bentonit

Ordu’nun Ulubey ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı İsa Türkcan’ın kedi kumunun ham maddesi olarak kullanılan bentonit madenini ruhsatsız bir şekilde hafriyat olarak göstererek bir maden firmasına taşıdığını BirGün ortaya çıkarmıştı. Yeni gelen belgelerde ise Petsan isimli maden firmasına Ulubey Belediyesi’nin bir palet firması aracılığıyla 2024’ün ilk 3 ayında 15 bin tona yakın bentonit madenin taşıdığı ortaya çıktı.

Onur DURMUŞ

Ordu Ulubey’de bulunan ve spor tesisi yapılacağı öne sürülen orman arazisindeki bentonit madeni sahası AKP’li Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan tarafından, hafriyat gibi gösterilerek kamyonlarla bir kedi kumu firmasının depolarına taşınmıştı.

BirGün, 15 Mayıs 2024’te bentonit madeninin Ulubey’den kamyonlarla Fatsa’daki kedi kumu üretimi yapan firmaya kanunlara aykırı bir şekilde taşındığını görüntülemişti.

BirGün’ün ortaya çıkardığı olayın ardından, maden sahası ruhsatı alınmadan kaçak yollarla Fatsa’da bulunan Petsan isimli maden firmasına taşınan bentonit madeninin Ocak 2024’ten bu yana yüzlerce kamyonla binlerce ton taşındığı ortaya çıktı.

‘ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN İZİN ALDIK’ DEMİŞTİ!

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ise, “Biz o alana bir kapalı spor tesisi yapmayı planladık. Bunun üzerine Ulubey Orman Müdürlüğü’nden izin alarak alanda kazıya başladık. Buradaki hafriyatların taşınması için de bir ihale açtık. İhale firması buradaki hafriyatları nereye taşır, nereye boşaltır onu ben bilmem. Bunun sorumluğu Ordu Büyükşehir Belediyesi’ndedir. Biz başvurumuzu Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne yaptık, onlar da bize bir alan belirledi ve hafriyatlar oraya dökülür. Ben sonrasında ne oldu bilmem. Kamyonları mı takip edeceğim” demişti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise İsa Türkcan’ı yalanlayarak ‘Bize resmi olarak böyle bir başvuru gelmedi’ cevabını vermişti.

HABERİN ARDINDAN BAŞVURU YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

BirGün’ün ulaştığı son belgelerde Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan’ın haberin yayınlanmasından 3 gün sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne resmi yazı göndererek “Ulubey Çukur Mahallesi’nde bulunan alana 2000 kamyonluk hafriyat toprağı dökmek istiyoruz” talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu başvurusunda bentonit madenini hafriyat toprağı olarak gösteren Türkcan’ın hafriyat alanı talebinde bulunduğu yer ise 2000 kamyonluk bir hafriyatın dökülebilecek kapasitede bir alan değil.

3 AYDA 14 BİN 500 TON KAÇAK BENTONİT TAŞINDI

2024’ün Ocak-Şubat ve Mart aylarında Fatsa’daki kedi kumu firmasının depolarına boşaltılan bentonit madeninin taşındığı kamyonların plakalarına, şoförlerin isimlerine, araçların çıkış saatlerine ve ne kadar maden taşındığına dair belgelere BirGün ulaştı.

Belgelerde, Ulubey’deki ruhsatsız maden sahasından çıkartılan bentonit madeninin Petsan isimli kedi kumu firmasının depolarına 2024’ün ilk 3 ayında 15 bin tona yakın sevkiyat yapıldığı görüldü.

BirGün’ün 15 Mayıs’ta ortaya çıkardığı haberinin ardından maden sahasındaki nakliye işlemleri durdurulurken o döneme kadar ne kadar bentonit taşındığı ise bilinmiyor.

PARA ALIŞVERİŞİ PALET FİRMASI ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Söz konusu belgede yer alan ve sevkiyatı gerçekleştiren EE madencilik isimli şirketin ise resmi bir şirket olmadığı da ortaya çıktı.

Belgede görünen EE Madencilik’in Ulubey’de bulunan Emrah Emeksiz isimli bir palet firmasının sahibinin ad ve soyadlarının kısaltmalarından oluştuğu ve bölgede böyle bir maden firmasının olmadığı öğrenildi.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan’ın ise bentonit madeninin satış işlemlerini Emrah Emeksiz’in palet firması üzerinden gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Türkcan hafriyat ihalelesini de 8 Şubat 2024’te Emrah Emeksiz’in sahibi olduğu Atem Palet firmasına verdiği ortaya çıktı.

Palet firmasının sahibi olan Emrah Emeksiz ise yaptığımız görüşmelerde söz konusu belgelerin kendi şirketine ait olmadığını iddia etti. Bentonit madenini Fatsa’daki kedi kumu firmasına taşıyan şoförler ise sevkiyatı Emrah Emeksiz adına gerçekleştirdiklerini ve ücretlerini Emeksiz’in yanında çalışan bir kamyon şoföründen aldıklarını ifade ettiler.

Bentonit madenlerinin taşındığı Petsan isimli kedi kumu firmasının yetkilileri ise sorularımıza yanıt vermedi. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ise, olayın kendi sorumluluğunda olmadığını öne sürerek, “Emrah Emeksiz isimli kişi bir yanlış yaptıysa bunun sorumluluğu bize ait değildir” dedi.

SEYİT TORUN MECLİS’E TAŞIMIŞTI

BirGün’ün 28 Mayıs'ta "AKP’li belediyeden maden rantı: Mesire alanı görünümünde maden sahası" başlığıyla gündeme getirdiği haber Meclis gündemine taşınmıştı.

CHP’li Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, olaya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdiğini duyurmuştu.

Torun, Bakan Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu önergede, "Ulubey Belediyesi’nin bölgede yapımına başlayacağını iddia ettiği spor salonuna ilişkin projeleri ve başvuru detaylarını paylaşır mısınız? Ulubey Belediyesi söz konusu alanda mesire alanı yapmak üzere Orman Müdürlüğünden izin almış olmasına karşın ihtiyaç olmadığı halde hafriyata başlamıştır. Söz konusu hafriyat işinin gerekliliğine ve amacına ilişkin herhangi bir resmi belge bulunmakta mıdır? Hafriyat işi neden bir kedi kumu fabrikasına ait araçlarla yürütülmektedir? Ulubey’de belediye eliyle yürütülen kaçak madencilik faaliyetine ilişkin herhangi bir resmi süreç başlatılması düşünülmekte midir?" sorularını yöneltmişti.