AKP’li belediyenin kamu zararı

Muhalefetin yönettiği belediyelere peş peşe operasyon yapılırken iktidar belediyelerinde imza atılan kamu zararları ise görmezden geliniyor. Sayıştay, AKP’li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hesaplarını inceledi. Denetçiler, belediye kasasından bazı belediye çalışanlarına kanuna aykırı olarak kıdem tazminatı ödendiği belirledi.

583 BİN TL’LİK KAMU ZARARI

Sayıştay, 583 bin 160 TL’lik kamu zararının belediye yöneticileri Fatih Coşkun Kaplan, Önder Yurthan, Ahmet Boyraz ile Mehmet Gökmen’den tahsil edilmesine hükmetti. Ancak karar Temyiz’e taşındı.

Sayıştay Temyiz Kurulu 10 Temmuz 2024 tarihinde, oy çokluğuyla kararı bozdu. Bu kararla belediye yöneticilerinden belirlenen kamu zararının tahsil edilmesinin öne geçildi.

Karşı oy kullanan Sayıştay Temyiz Kurulu üyeleri ise “Belediye yöneticilerinin görevlerini kötüye kullanıp kamuyu zarar uğrattığını” belirterek karara şerh düştü.

SKANDALLAR KENDİ BELEDİYELERİNDE

Şahinbey Belediye Meclisi’nin önceki dönem CHP Meclis Üyesi Uğur Kalkan ise yaptığı açıklamada, “AKP gözünü özellikle CHP’li belediyelerde açıyor ama asıl skandallar kendi belediyelerinden çıkıyor. Sayıştay’ın denetiminden, yapısından neden rahatsız olduklarını ortaya çıkan işlemlerde görüyoruz” diye konuştu.

“Sayıştay denetimi sonucunda da 4 kişiye 583 TL zimmet çıkıyor” diyen Kalkan sözlerine devam etti: “Söz konusu kişiler bu karara itiraz ediyor; başsavcılık temyiz talebinin reddini ve zimmetin onanmasını istiyor. Sayıştay Temyiz Kurulu oy çokluğuyla zimmeti kaldırıyor. Temyiz Kurulu Başkanı, 8. Daire Başkanı, 3.Daire Başkanı ve iki üye karara şerh düşüyor. Bu durum CHP’li bir belediyede yaşansaydı sonuç ne olurdu çok merak ediyorum.

Bu raporlar ve kararlar bizim ulaşabildiğimiz sınırlı sayıdaki kararlar. Asıl inceleme araştırma belediye yönetimleri değişince olacak. Bu işlere sebep olanlar da hukuk önünde asıl hesabı o zaman verecek.”