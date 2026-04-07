AKP’li belediyenin satış furyası tam gaz

İlayda SORKU

Göreve geldiği günden bu yana satış rekorları kıran AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçede ne var ne yoksa satmakta kararlı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte belediyeye ait 35 taşınmaz daha vitrine kondu.

Tarla, arsa, konut ve zeytinliklerden oluşan taşınmazlar için belirlenen toplam muhammen bedel 358 milyon 966 bin 874 TL olarak açıklandı. İhalelerin 22 Nisan’da yapılacağı duyuruldu.

İhale listesi, satışa çıkarılan alanların niteliğini de ortaya koydu. Taşınmazların önemli bir bölümü tarım arazilerinden oluştu. Bu arazilerin büyük kısmı tarım ve büyük ova koruma alanında yer aldı. Listede ayrıca zeytinlikler de bulundu. Bazı parsellerin orman alanı ile iç içe olduğu, bazılarının ise enerji nakil hattı geçen bölgelerde kaldığı görüldü.

SİT ALANINDA YER ALIYOR

Dikkat çeken bir diğer unsur ise taşınmazların önemli bölümünün koruma statülerine sahip olması oldu. İhale listesinde yer alan birçok parselin 1. derece doğal sit alanında bulunduğu, bir kısmının taşkına maruz bölgelerde yer aldığı belirtildi. Satış listesinde konut ve imarlı arsalar da yer aldı.

Ayrık nizam ve kat sınırlaması bulunan konut imarlı arsaların yanı sıra, apartman dairelerinin de ihaleye çıkarıldığı görüldü. Ancak toplam liste içinde bu tür taşınmazlar sınırlı sayıda kaldı, ağırlığı tarım ve doğal alanlar oluşturdu. İhalenin en yüksek bedelli taşınmazı ise Seyrek Mahallesi’nde yer alan arsa oldu. Yaklaşık 7 bin 937 metrekare büyüklüğündeki parsel için 87 milyon 307 bin TL muhammen bedel belirlendi. Bu taşınmaz, listedeki diğer tüm parselleri açık ara geride bıraktı.