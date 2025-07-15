AKP’li belediyeye 210 milyon TL’lik borç yetkisi

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmaların ardından gözler, belediyeler arasındaki finansal eşitsizliklere çevrildi. İBB’ye kamu bankaları ve İller Bankası’ndan kredi verilmezken, AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’ne İller Bankası’ndan 210 milyon TL tutarında kredi kullanma yetkisi verildi.

Halk TV’nin haberine göre, Zeytinburnu Belediyesi Meclisi’nde yapılan oylamayla, AKP’li Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a İller Bankası’ndan 210 milyon TL tutarında kredi kullanma yetkisi verildi. Kararda, söz konusu borçlanmanın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi uyarınca yapılacağı belirtildi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin aldığı borç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daha önce kamu bankaları ve İller Bankası’ndan kredi alamadıkları" açıklamalarını akla getirdi. İmamoğlu, “2009-2019 yılları arasında AKP döneminde İBB’ye 1 milyar 624 milyon dolar kredi verilmiş. Bizim dönemimizde ise sıfır. Hatta Dünya Bankası’ndan gelen dış fonu bile vermediler” demişti.