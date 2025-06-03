AKP’li belediyeye hibe üstüne hibe

CHP’li belediyeler, AKP döneminden kalma SGK borçları için iş yapamaz hale getirilmek istenirken ve operasyonlarla köşeye sıkıştırılırken, AKP’li belediyelerin dört koldan beslendiği ortaya çıktı. Bunun bir örneği de AKP’li Ümraniye Belediyesi oldu. Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, belediyenin ses ve yalıtım için 20 milyon TL, bisiklet yolu için ise 20 milyon TL daha hibe aldığını iddia ederek, yapılanlara tepki gösterdi.

İsmet Yıldırım yönetimindeki Ümraniye Belediyesi’ne ilişkin iddiaları gündeme getiren Okuducu, Armağanevler Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 30 bin metrekare alana kurulu Erkan Ömerbeyoğlu Parkı’na inşaat yapmayı planladığını söyledi.

YEŞİL ALAN KATLEDİLİYOR

Okuducu ‘‘Bu parkta çok sayıda ağaç, spor alanları, basket sahaları, piknik alanları, dinlenme alanları mevcut. Ama şuan da bu alana Ümraniye Belediyesi 1800 metrekare bir inşaat yapmayı planlıyor. Bu inşaatı da kütüphane adı altında yanında çok sayıda restoran ve ticari işletme kurarak yapacak. Bunun için kütüphanenin ses yalıtımını yapmak amacıyla Türkiye Çevre Ajansı’ndan 20 milyon liralık destek alıyor’’ dedi.

Bulut Can Okuducu

Okuducu, şöyle devam etti:

‘‘Ümraniye Belediyesi 20 milyon TL ses yalıtım hibesini alabilmek için otoban kenarındaki parka kütüphane yapıyor. Bununla da kalmıyor, ormanı millet bahçesi yaparak buraya yapılacak olan bisiklet yolu için 20 milyon TL daha alıyor. Yeşili, ormanı, parkı talan eden Ümraniye Belediyesi’ne hükümet aracılığı ile para yağıyor. CHP’li belediyeler ekonomik kıskaca alınırken, AKP’li belediyeler dört koldan besleniyor. Uluslararası destekler bir yandan ülke içindeki tüm kurum ve kuruluşlar az sayıdaki AKP’li belediyeleri ihya ediyor. Son seçimlerde ikinci parti konumuna düşen AKP’nin İstanbul’da elinde kalan 13 ilçeye hükümetin tüm olanaklarını kullandırıyor. Belediye kütüphane yapma kılıfı ile otoban kenarındaki parka 1800 m2 inşaat yapıyor. 20 milyon TL ses yalıtımı hibesinin yanında bu inşaatın büyük bir kısmı restoran ve ticari alan yapılıyor. Yeşil alan katledilirken milyonluk rant oluşuyor. Bu bütçe ile Ümraniye’de kütüphane yapacak bir alan çok rahatlıkla yaratılır. Tabi o zaman yeşil alana ticarethane yapmak için sebep kalmayacak. Ümraniye Erkan Ömerbeyoğlu Parkı, Armağanevler mahallesinin en büyük afet toplanma alanı. 20 bin m2 üzerinde kurulu bu park aynı zamanda otoban bağlantısı üzerinde ve 4 mahallenin kesişim noktasında. Ümraniye’de, bir deprem anında belkide Anadolu yakasının kullanacağı önemli bir noktada bulunuyor. Bunların Ümraniye Belediyesi için bir önemi yok çünkü tek düşünülen şey buradaki ticari alanlardan elde edilecek rant. Ayrıca buraya yapılacak olan inşaat dolayısıyla 100’ün üzerinde ağaç kesilmesi planlanıyor. "

YÜZLERCE AĞAÇ KESİLDİ

Belediyenin bir süre önce millet bahçesi adı altında Trabzon Park olarak bilinen ormanda ağaç kesimi yaptığını söyleyen Okuducu ‘‘Yüzlerce ağaç kesildi kesilmeye devam ediyor. Proje devam ederken Türkiye Çevre Ajansı bisiklet yolu yapımı için 20 milyon TL destekte bulunuyor. Belediyenin yakın zamanda hükümet aracılığı ile Taipei Ekonomik ve Kültür Misyonu’ndan 49 bin dolar hibe aldığını ‘Tayvan’dan Ümraniye’ye bağış’ adı altında duymuştuk. Liste uzayıp gidiyor. Bunlar belediyenin son 3 ayda gerçekleşen hibe ve bağışları. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından ‘sıfır atık ve sürdürülebilirlik konusunda toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak için’ yapılan destek aslında bir çevre katliamına yol açıyor’’ diye konuştu.