AKP’li bürokrat, BirGün’e açtığı 1 TL’lik tazminat davasını kaybetti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden aldığı AKP’li bürokrat Rıza Uçan, BirGün muhabiri İsmail Arı ile önceki dönem Güngören Belediye Meclis Üyesi CHP’li Musa Keleş’e açtığı 1 TL’lik tazminat davasını kaybetti.

BirGün, Rıza Uçan hakkında Güngören Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde “Makam odasında vatandaşa dayak” başlıklı bir haber yaptı. Haberde, o dönem Meclis Üyesi olan CHP’li Musa Keleş'in Belediye Meclisi’nde yaptığı açıklamaya yer verilmişti. CHP’li Keleş, Rıza Uçan’ın makam odasında bir yurttaşı darbettiğini iddia etmişti.

Skandalın ardından Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden açığa alınan Uçan bir süre sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü olarak atanmış ve 17 Ekim 2024’te de yine Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Bu süreçte “Saygın bir yönetici” olduğunu iddia eden Uçan’ın, BirGün muhabiri İsmail Arı ile önceki dönem Güngören Belediye Meclis Üyesi CHP’li Musa Keleş’e açtığı 1 TL’lik tazminat davasında karar çıktı. İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, 22 Nisan 2025’te davayı reddetti.

Mahkeme kararında, “Yapılan haber incelendiğinde haber içeriğinde davacıyı itham edecek nitelikte değerlendirmelere yer verilmediği, haberin üslubu davacıyı karalama amacı gütmekten ziyade davacı hakkında gündem de konuşulduğu iddia edilen ifadelere yer vererek haber yapma mahiyetinde olduğu…” ifadeleri yer aldı.