AKP’li bürokratlar lüks villa sırasında!

İstanbul’daki Çekmeköy Kışlası olarak bilinen Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası, süren davalara ve tüm itirazlara rağmen yapılaşmaya açıldı. Kuzey Ormanlarının da başlangıcı olan ve betona gömülen Çekmeköy Kışlası arazisinde zincirleme rant çarkına imza atıldı.

Neredeyse kent içindeki tek yeşil alanlar haline gelen askeri bölgeler, kışlalar ve askeri havaalanları 15 Temmuz 2016 tarihindeki Darbe Girişimi’nin ardından kentin dışına taşındı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 15 Temmuz'un ardından boşaltılan askeri alanların yeşil alan olacağını açıklamıştı. Ancak askeri araziler Erdoğan’ın iddia ettiği gibi yeşil alan olarak korunmadı ve birer birer yapılaşmaya açıldı.

Bugünün BirGün'ü

MÜTEAHHİTLERE PARA AKTI

Çekmeköy Kışlası olarak bilinen Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası da tamamen boşaltıldı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devredilen kışla arazisine tüm itirazlara rağmen Çınarköy Evleri adı altında bin 774 konut, 141 villa ve 56 ticari alan yapıldı. Otoban kenarında yer alan arazideki ağaç katliamını gizlemek için de devasa panolar yerleştirildi.

Emlak Konut, lüks konutları milyarlarca lira ödeyerek iktidara yakınlığıyla bilinen şirketlere inşa ettirdi. Projenin bir bölümü Yassıada’yı betona boğan Mesa Mesken Sanayii A.Ş.’ye KDV hariç 1 milyar 150 milyon TL’ye yaptırıldı. Projenin bir başka etabı ise 1 milyar 230 milyon TL’ye Aydur İnşaat ile Cevahir Yapı şirketine yaptırıldı. Cevahir Yapı’nın yönetim kurulu başkanı Reşat Cevahir’in oğlu İslam Cevahir’in nikâh şahidi 2010 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.

Öte yandan Cevahir Yapı’nın ortakları arasında yer alan, 2002’de AKP’ye katılan ve 2015 yılında yaşamını yitiren İbrahim Cevahir de yer alıyordu. İbrahim Cevahir’in de 2015 yılındaki cenazesine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmıştı.

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SATIN ALANLAR HEP TANIDIK İSİMLER

Kısa süre önce inşa süreci tamamlanan lüks konutlar sahiplerine teslim edilmeye başlandı. BirGün’ün edindiği bilgilere göre bürokratlar ve siyasetçiler, Emlak Konut’un inşa ettiği 141 villayı almak için sıraya girdi.

Villa alan bazı bürokratlar ve siyasetçiler şöyle:

Şuayip Birinci - Sağlık Bakan Yardımcısı

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, adı çok sayıda skandala karışan Birinci’nin villa aldığını doğruladı. Covid-19’un bir ay boyunca kamuoyundan saklandığını ortaya çıkaran makalesinin Google Akademik’ten kaldırılması için Google’a başvuran Birinci, başta çift maaşlı bürokratlar arasında yer aldığına dair haberler olmak üzere hakkında birçok haberi erişime engelletmişti.

Alpaslan Çakar - Ziraat Bankası Genel Müdürü

6 Şubat depremlerinin ikinci yılını anma ve anahtar teslim törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki diyalog damga vurmuştu. Çakar’ın, depremzedelere yapılan yardımlardan bahsederken ‘Burada en büyük hayırsever benim, en çok parayı ben verdim’’ sözlerine karşılık Erdoğan da ‘‘Koskoca devlet bankası, bırak sen, ben verdim deme, devlet verdi" ifadelerini kullanmıştı. BirGün’ün ulaştığı Ziraat Bankası yetkilileri Çakar’ın villa aldığını doğruladı.

Yüksel Cesur - Ziraat Bankası Perakende Bankacılık G. Müdür Yard.

Banka yetkilileri Cesur’un daire aldığını doğruladı.

M. Selahaddin Şentop - Önceki Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu

BirGün’ün sorularını yanıtsız bıraktı. İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) kişiye özel kadro ile girip araştırma görevlisi olduğu belirtilmişti.

Önceki Çekmeköy Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Poyraz’ın kardeşleri:

BirGün’ün ulaştığı Ahmet Poyraz, konuyla alakalı bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

M. Emin Akbaşoğlu

Eşinin de villa alanlar arasında yer aldığı iddia edilen Akbaşoğlu BirGün’ün sorularını yanıtsız bıraktı.

Öte yandan bazı AKP milletvekilleri, Türk Hava Yolları yöneticileri ile Vakıf Katılım gibi diğer kamu bankalarının yöneticilerinin de villa alanlar arasında yer aldığı iddia ediliyor.