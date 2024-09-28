AKP’li Çelik’i eleştiren köylüler ifadeye çağrıldı

Haber Merkezi

Artvin’in Cankurtaran mevkisinde mesire alanı projesi için orman kesimine engel olmak isteyen doğa savunucusu Reşit Kibar’ın öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasının ardından doğa savunucularına yönelik baskılar sürüyor. Kibar’ın öldürüldüğü saldırıyla ilgili AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik’i sosyal medyadan eleştiren iki genç daha ifadeye çağrıldı.

Çifteköprü Köyü’nden Tuncay Koyuncu ve Yoldere Köyü’nden Taşkın Altunkaya, AKP’li Çelik’e hakaret ettikleri iddiasıyla Hopa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şubesi’nde ifade verdi. Cep telefonlarına el konulan iki genç, daha sonra serbest bırakıldı.

Çifteköprü köylüleri ise tetiği çeken Muhammet Ustabaş, silah sahibi Fikret Merttürk’ün, Cankurtaran’daki ihaleyi alan Yapısoy Beton’un sahibi Yunus Merttürk’ün, daha önce aynı bölgede taş ocağı projesi yapmasına rağmen halkın direnişiyle projeyi hayata geçiremeyen İçkale İnşaat’ın sahipleri Reşit Merttürk ve Bünyamin Merttürk hakkında suç duyurusunda bulundu. Çifteköprülüler, dördünü de “iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme, birden fazla kişiyi yaralama ve birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs”le suçladı.