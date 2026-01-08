AKP’li Çerçioğlu, halkın hizmet hakkına saldırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, CHP’li Kuşadası Belediyesi’nin hizmet binası önünde kurmaya başladığı çadıra müdahale etti.

Söz konusu çadırın, Kentli Hizmet Servisi ile Güvercin Masa’nın faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla kurulduğu belirtildi.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, müdahaleye ilişkin kendilerine önceden herhangi bir resmî tebligat yapılmadığını ifade etti. Uygulamanın akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi ise tepkilere neden oldu. Kuşadası Belediyesi bürokratları ve çalışanları, zabıta ekiplerinin müdahalesine maruz kaldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tümer Apaydın, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce Kentli Hizmet Servisi ile Güvercin Masa’nın bulunduğu zemin katın tahliyesini talep ettiğini hatırlattı. Bu talep üzerine açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirtti. Ancak söz konusu kararın daha sonra kaldırıldığını söyledi.

Apaydın, ilerleyen günlerde her iki birimin kullandığı alanları tahliye etmek zorunda kalacaklarını ifade etti. Bu süreçte yurttaşların hizmetten mahrum kalmaması için belediye hizmet binasının dışına geçici bir çadır kurmaya başladıklarını dile getirdi. Apaydın, “Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıtası hiçbir resmî yazı ve uyarı göndermeden çadırı kaldırmaya kalktı” dedi.

KUŞADASI HALKI GERÇEKLERİ BİLİYOR

Apaydın açıklamasında, “Eğer ortada usulsüz bir durum varsa bunun yolu mahkemelerdir. Sonuçta bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Hiçbir resmî karar yokken bu kadar insana gerginlik yaşatmanın bir anlamı yok. Kuşadası Belediyesi olarak tek isteğimiz, vatandaş odaklı hizmetlerimizin aksamamasıdır. Gece vakti baskın yapar gibi çadırı sökmeye gelmek yanlıştır. Kuşadası halkı gerçekleri ve nelerin yaşandığını biliyor” ifadelerini kullandı.