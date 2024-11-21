AKP’li damat inşaatı tamamlamadı yine de ödüllendirildi: 1 yılda 433 milyon TL’lik iki ihale

Sağlık Bakanlığı’ndan geçen yıl ihale alan ancak inşaatı süresinde tamamlayamayan şirket ödüllendirildi. İnşaatın tamamlanması için ikmal ihalesi düzenlendi. Bu ihaleyi de aynı şirket aldı. İhaleyi alan AHES İnşaat’ın sahibi AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı ve TOKİ Eski Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Mücahid Hamza Ekşi.

Sağlık Bakanlığı’nın, kamuoyunda pazarlık olarak bilinen 21/B usulüyle düzenlediği 125 milyon TL’lik ‘Adıyaman Çelikhan Acil Durum Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi’ ihalesi şirketi AHES İnşaat’a verildi.

Hastanenin inşaatı için ilk ihale geçen sene açılmış ve yine AHES İnşaat’a 308 milyon TL karşılığında verilmişti. İkmal projesiyle birlikte hastanenin toplam maliyeti 433 milyon TL’ye yükseldi.

İlk inşaatın sözleşmesi 6 Ekim 2023 tarihinde imzalanırken ihale duyurusunda yapım işi için şirkete 150 gün süre verildiği ilan edilmişti. 8 Mart 2024’te tamamlanması planlanan inşaat bu tarihe yetişmedi ve ikmal ihalesi düzenlendi. Bu ihale de aynı firmaya gitti.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihalenin sözleşmesi 8 Kasım’da imzalandı. 5 şirketin teklif verdiği işin bitirilme süresi bu kez 50 gün olarak belirlendi.

BENZERİ ORDU’DA DA YAŞANDI

AHES İnşaat için benzer bir süreç Ordu Şehir Hastanesi’nin inşaatında da yaşanmıştı. 25 Aralık 2020’de düzenlenen ihaleyi, 1 milyar 188 milyon TL’ye Ekşioğlu ve Ahes İnşaat Ortaklığı kazanmıştı.

Hastane 2021’de tamamlanamamış ve Ekşioğlu İnşaat yapım işini AHES İnşaat’a devretmişti. İki ay önce yapılan ikmal ihalesi de 4.7 milyar TL’ye AHES İnşaat’a verilmiş ve böylece hastanenin toplam maliyeti 4 yılda 5 milyar 888 bin liraya yükselmişti.

6,4 MİLYAR TL’LİK DEPREM KONUTU İHALELERİ

AHES İnşaat, son yıllarda aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Şirket, yine Adıyaman’da geçen sene Emlak Konut’un açtığı toplam 6,4 milyar TL değerinde üç adet deprem konutu ihalesi almıştı.

Emlak Konut GYO, İstanbul Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki konutlar için de AHES İnşaat ile iki sene önce 596 milyon TL’lik sözleşme imzalamıştı. Fikirtepe’de yılan hikâyesine dönen ve mahalle halkının tepkisini çeken kentsel dönüşüm projesinin iki etabı AHES İnşaat tarafından yürütülüyor.

ŞİRKETİN SERMAYESİ 5 KATTAN FAZLA ARTTI

Son 7 ayda iki kez sermaye artırımına giden şirketin sermayesi, Aralık 2023’te 120 milyon TL’ye, bu yılın temmuz ayında ise 640 milyon TL’ye yükseltilmişti.

ÖZÇELİK, İBB VE TOKİ’DE GÖREV YAPTI

AHES İnşaat’ın sahipleri Ebubekir Ekşi ve Mücahid Hamza Ekşi. Mücahid Hamza Ekşi, 2017’de dönemin TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in kızı Büşra Özçelik ile evlenmişti.

Mehmet Özçelik ise TOKİ’den önce uzun yıllar AKP’nin yönettiği İBB’de üst düzey görevlerde yer almıştı. Özçelik, 2003-2014 yılları arasında İBB’de sırasıyla Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2014–2019 yılları arasında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özçelik, 2019’daki yerel seçimlerin ardından Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atandı ve o tarihten bu yana görevine devam ediyor.