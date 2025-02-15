AKP’li eski başkan üniversiteye sekreter yapıldı

Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi sekreterliğine AKP’li eski Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül getirildi. Emekli olduğu için fakülte kadrosuna geçmesi mümkün olmayan Gül için yine AKP’li olan Aybastı Belediyesi tarafından 1 aylık kişiye özel memurluk kadrosu verilerek üniversiteye sekreter olması sağlandı.

Üniversitelerde kişiye özel kadro ve liyakatsiz atamalara bir yenisi daha eklendi.

Ordu Mesudiye Belediyesi’nin önceki dönem belediye başkanı İsa Gül, Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde fakülte sekreteri görevine getirildi.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yönetmeliğinde üniversitede görev alabilmesi İsa Gül’ün devlet memuru olması gerekiyordu ancak Gül emekli memurdu. İsa Gül’ün Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde sekreter yapılması için ilginç bir yönteme başvuruldu.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Aybastı’da İsa Gül için özel kadro açarak emekli memur olan Gül’e ‘kültür müdürü’ kadrosuyla 1 aylık memurluk verdi. Ocak 2025’te Aybastı Belediyesi’nde memur yapılan Gül, Şubat’ta memur kadrosundan Ordu Üniversitesi’ne sekreter olarak geçiş yaptı.

Konuya ilişkin Fatsa Ajans’a konuşan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, ‘‘Böyle uygulamalar zaman zaman yapılır. Burada kanun dışı bir durum yok’’ ifadelerini kullandı. Gündoğar, İsa Gül’ün Ordu Üniversitesi’nden genel sekreter yapılmasının ardından “Önceki dönem Mesudiye Belediye Başkanımız, mesleği eğitimci, teknik öğretmen olan Sayın İsa GÜL kardeşim Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri olarak bugün itibariyle göreve başlamıştır. İsa Gül kardeşimizi tebrik ediyor, kutluyor, başarılar diliyorum” mesajı paylaşmıştı. Gül, 2023 genel seçimleri öncesi AKP’den 28. dönem milletvekili adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etmiş ve seçimlerde vekil seçilememişti.

SAYIŞTAY DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Ordu Üniversitesi’ndeki sekreter atamaları, Sayıştay’ın 2019 raporlarına yansımış ve atamaların hukuka uygun olarak kullanılması ve kötüye kullanılmaması konusunda fakülte uyarılmıştı.

Raporda şube müdürlüğü kadrosuna atanmak için olağan şartlarda sınav şartı olduğu fakat yüksekokul sekreterleri için bu şartın aranmadığı kaydedilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

“Bu itibarla; yapılan atamalarla, mevzuatın kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması ve kötüye kullanılmaması hususunun gereğinin yerine getirilmediği düşünülmektedir.”