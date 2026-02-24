AKP’li eski belediye başkanı bakımevinde: Vefasızlığa isyan etti

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde AKP'den üç dönem belediye başkanlığı yapan ve “Atom Karınca” lakabıyla tanınan Zafer Savcı’nın bir bakımevinde kaldığı ortaya çıktı.

Savcı'ya partisinin büyük bir vefasızlık sergilediği öğrenildi. Savcı'nın ziyaretine hiçbir AKP milletvekilinin gitmediği belirtildi.

"KİMSE ZİYARETE GELMEDİ"

AKP Yenipazar İlçe Başkanı Sadık Yapıcıoğlu, Savcı’yı ziyaret ederek “Bu kadar da vefasızlık olmaz” dedi.

Aydıntimes'ın haberine göre; ziyaret sırasında Savcı’nın da sitem ettiği aktarıldı. Savcı, Yapıcıoğlu’na “Senden başka AK Partili ziyaretime gelmedi” ifadelerini kullandı.

ZAFER SAVCI KİMDİR?

Zafer Savcı, 1949 yılında Aydın’ın Yenipazar ilçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Yenipazar’da tamamladı. İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Fakültesi’nden mezun olarak inşaat mühendisi unvanı aldı.

Siyasi hayatına 1983 yılında Anavatan Partisi Yenipazar İlçe Teşkilatı’nın kurucu üyeleri arasında yer alarak başladı. 1989 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden Yenipazar Belediye Başkanı seçildi.

Savcı, 1994, 1999, 2004 ve 2009 dönemlerinde de belediye başkanlığı görevini sürdürdü. 2004-2009 döneminde AKP'den seçilen Savcı, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde de AKP’den Aydın’ın Yenipazar ilçesinde belediye başkanı oldu.