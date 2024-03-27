AKP’li eski belediye meclis üyesine ‘kaçak’ otel cezası

Antep'te Savcılı Mahallesi’nde eski AKP’li belediye meclis üyesi Murat Kemal Titiz’e ait kaçak otele ceza verildi. Cezanın ise uygulanmadığı belirtildi.

Gaziantep’te yapımına 2022’de başlanan Grand Savcılı Hotel inşaatına ve ruhsatsız olması nedeniyle para cezası kesildi.

Eski AKP’li Belediye Meclis üyesi Murat Kemal Titiz’in sahibi olduğu inşaat için kesilen ceza ise uygulanmadı. Titiz’e açılan dava da vefat etmesi nedeniyle düştü.

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın aktardığına göre, Şimdi Titiz’in çocukları hakkında hukuki işlem başlatıldı. Ahmet Titiz de babası gibi AKP’ye yakın bir isim ve Gaziantep AKP Eski İl Yönetim Kurulu üyesi. Savcılı muhtarı olan Ahmet Titiz, bu seçimde de yine de aday ve otele de afişi asılı.

Yargıtay’ın emsal kararları hatırlatılan suç duyurusunda, yapı ruhsatı olmadan inşaatın başlatılması ve devam etmesinden kaynaklı Ahmet Titiz ve Gülistan Titiz hakkında ceza verilmesi istendi.

Soruşturma ise Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüyor.