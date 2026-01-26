AKP’li eski ilçe başkanı araca uyuşturucuyu yükleyip türbeye gitmiş

AKP’nin eski Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can’ın, Van’dan Diyarbakır’a giden bir araçta ele geçirilen 44 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olarak yargılandığı davaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Hakkari’den getirildiği belirtilen uyuşturucuyla yakalanan Can’ın üzerinden korucu kimliği çıktığı, hakkında koruma kararı bulunduğu ve uyuşturucuyu araca yükledikten sonra türbeye gidip dua ettiği tespit edildi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Van'dan Diyarbakır'a giden bir araçta yapılan aramada, çantalara konulmuş 63 paket içinde toplam 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucunun Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden getirildiği belirlendi.

Uyuşturucuyu taşımak suçlamasıyla gözaltına alınanlardan biri, AKP'nin eski Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can oldu.

Can ve beraberindeki Metin Gürgen hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.

KORUCU KİMLİĞİ VE KORUMA KARARI ÇIKTI

Servet Can'ın üzerinden gönüllü köy korucusu kimliği de çıktı. Ayrıca aracında Ankara ve İstanbul'a ait iki farklı plaka bulundu.

Can, savcılık ifadesinde eski ilçe başkanı olduğu için koruma kararı bulunduğunu ve plakaların kendisine tahsis edildiğini iddia etti.

İlk ifadesinde uyuşturucuları "kaçak sigara sandım" diyen Servet Can, 3 ay sonra ifadesini değiştirerek suçu birlikte yakalandığı Metin Gürgen'e attı.

Gürgen ise suçlamaları reddederek Can'ın iftira attığını savundu.

Can'ın uyuşturucuları araca yükledikten sonra bir türbeye gidip dua ettiği tespit edildi.