AKP’li eski ilçe başkanı orman yangını çıkardığı için tutuklandı

İstanbul'un Silivri ilçesindeki Çanta Balan Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangınla ilgili AKP’nin ilçe eski başkanı Vural Sönmez tutuklandı.

Bianet'in aktardığına göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada oluşan kıvılcımlar sebebiyle çıktığını tespit ettiklerini belirtti.

Ancak Silivri yerel gazeteleri Sönmez'in komşusuyla birlikte mangal yaparken yangına sebebiyet verdiğini yazdı.

Sönmez Metris Cezaevine gönderildi.

İstanbul Valiliği de yangınla ilgili gözaltına alınan iki kişinin tutuklandığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, “03.07.2025 tarihinde Silivri’de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki şahıs sevk edildikleri Silivri Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

Yangında yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Mimar olan Vural Sönmez; 2001 yılından 2002 yılına kadar AKP Silivri Kurucu ilçe Başkanı olarak görev yapmıştı.