AKP’li eski vekil Cuma İçten istedi, BirGün’ün haberi erişime engellendi!

HABER MERKEZİ

BirGün’ün 19 Kasım tarihinde “Polisten savcıya herkes işin içinde!” başlığıyla yayımlanan haberi erişime engellendi.

“İş insanı Fehmi Öztürk’ün 50 milyon dolarlık mal varlığına çöküldü. Soylu’nun akrabası ile emniyet müdürü, ‘Parayla bu iş çözülür’ dedi. Savcı sahte rapor hazırlatmakla suçlanırken polislere de para dağıtıldığı belirtildi” denilen haber için eski AKP milletvekili Cuma İçten, Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Mahkeme, haberin içerikten çıkarılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi.