AKP’li Fatma Şahin 7 aydır engelli sporcuların ödülünü vermiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Fatma Şahin, 7 ay önce söz vermesine rağmen Ampute Futbol Takımı’na ödülünü vermedi. CHP’li Meclis Üyesi Güler, Şahin’in "17 engelli sporcuya 100’er bin TL ödül vereceğiz” sözünü hatırlattı.

HABER MERKEZİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı AKP’li Fatma Şahin, 7 ay geçmesine rağmen engelli sporculara verdiği ödül sözünü tutmadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 Kasım ayı toplantısında, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sporcu ve teknik kadrosuna toplam 1 milyon 700 bin lira ödül verilmesi kararı alındı. 17 kişiye kişi başı 100 bin lira ödül verileceği ifade edildi. Ancak aradan yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen para ödülü hâlâ ödenmedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplatısında konuyu yeniden gündeme getiren CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz Güler, “Ödülü vermek için o kadar heyecanlı ve isteklisiniz ki ek gündem maddesi olarak getiriyorsunuz. Bu ödül başarının ve başarılı sporcuların ödüllendirilmesi için çok iyi düşünülmüş. Düşünenlerin ve oy verenlerin eline sağlık. Buraya kadar her şey çok iyi, çok güzel. Peki bu ödüller verildi mi? Cevap maalesef hayır. Konuyla ilgili gerek oyuncu gerekse yöneticilerle görüştüğümüz zaman Şahinbey Belediyesi'nin oyuncuları ödül almak için göndermediğini, Büyükşehir Belediyesi'nin de oyuncular gelmediği için ödülü vermediklerini öğrendik. Burada Büyükşehir ve Şahinbey Belediyesi arasında sorun mu var diye sorsam, hepiniz hiç bir sorun yok dersiniz” dedi.

“Bu başarılı sporcu ve antrenörlerin ödüllerini niye vermiyorsunuz?” diye soran CHP’li Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siz bu ödül kararını verdiğiniz zaman her bir kişi bu ödülle 3500 Dolar alabiliyordu. Sizin çekişmemiz nedeniyle şimdi ancak 3100 Dolar alabilecekler. Daha şimdiden sizin inadınız yüzünden her biri 400 Dolar zarar etti. Bir an önce bu ödemelerin yapılmasını bekliyoruz. Çağıralım oyuncu ve antrenörleri büyükşehir meclisinde hep birlikte ödülleri takdim edelim. Yok eğer inatlaşma devam edip bu ödül verilmeyecekse benim bir önerim var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Şahinbey Belediye Başkanı bu ödülleri ceplerinden versinler. Konu da bu şekilde kapanmış olsun.”