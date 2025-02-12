AKP’li Fatma Şahin’den seçim şarkısını seslendiren Mustafa Uğur’a jest!

Haber Merkezi

AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin belediye meclisine dikkati çeken bir gündem maddesi sunuldu.

Şubat ayı Belediye Meclis oturumunda görüşülecek telifte, “Halka mal olmuş olan, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Edip Akbayram ve Mustafa Uğur gibi sanatçılarımızın isimlerini yaşatmak için İlimiz sınırları içerisinde cadde, sokak, bulvar, belediye tesislerine veya uygun görülen yerlere isimlerinin verileceği” belirtildi.

İsmi cadde, sokak veya bulvara verilmek istenen, yerel seçimde AKP’li Fatma Şahin’in “seçim şarkısını” seslendiren Mustafa Uğur, aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur’un da kardeşi.

BirGün’ün ulaştığı Halil Uğur, Mustafa Uğur’un kardeşi olduğunu doğruladı. Halil Uğur, “Kardeşime Antep’te konser bile verdirmiyorum. Sadece bazı özel düğünlere çıkıyor. Bu teklif yarın görüşülecek ama ben kardeşimin adının verilmemesini söyleyeceğim” dedi.