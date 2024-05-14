AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 63 lüks araç kiraladı

Antep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketler 63 yeni lüks araç kiraladı. AKP’li belediye başkanı Fatma Şahin’in tasarruf tedbirleri açıklanmadan kısa süre araç kiralaması dikkat çekti.

AKP’li Fatma Şahin’in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketler, kamuda tasarruf tedbirleri kararları açıklanmadan önce 63 lüks araç kiraladı. Araç ihalelerinin tümünde sözleşme yapılan şirket AKP’den 2019’da Oğuzeli Belediye Başkan aday adayı olan Memik Yılmaz’ın sahibi olduğu Yılda Özel Eğitim Taşımacılık ve Temizlik Hizmetleri isimli şirketi olduğu öğrenildi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre belediyenin 9 iştirakinden 6’sı, 2024 yılında 63 araç kiraladı. Son olarak Gazi Konut İnşaat 29 Nisan’da 4 D segment ve 1 VIP minibüsün aralarında olduğu 15 aracı 11 aylığına kiraladı ve 4 milyon 983 bin TL ödedi.

-Gazi Danışmanlık Müşavirlik 29 Nisan’da 1 VIP minibüs ve 1 zırhlı SUV dahil 23 aracı 11 ay için 7 milyon 131 bin TL’ye kiraladı.

-Gazi Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri 1 Nisan’da 13 aracı 12 ay süreyle kiraladı. Filoda 1 VIP araç yer aldı. Toplam 5 milyon 930 bin 400 TL ödendi.

-Gazi Kültür Sanat Ürünleri Şirketi 1 Mart’ta, 1’i VIP minibüsün olan 10 aracı 12 aylığına 4 milyon 268 bin 400 TL’ye kiraladı.

-Enerji Anonim Şirketi 12 aracı 11 aylığına kiraladı ve 19 Mart’ta 4 milyon 56 bin 600 TL’lik sözleşme imzaladı. Araçlar arasında 1 M segment VIP araç yer aldı.

-11 Mart’ta 30 araç kiralanacağını açıkladı ama ihale daha sonuçlanmadı.

Dün 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi', Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanmıştı. Açıklanan pakette, yeni araç almayı ve kiralamayı üç yıl süreyle durdurulduğu belirtilmişti.